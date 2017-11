Warmlaufen für den Landtagswahlkampf: Bis Ende November treffen sich fünf hessische Parteien zu Parteitagen. Den Anfang machen am Samstag und Sonntag die AfD in Gießen und die Linken in Butzbach.

Stimmungstests, Kandidaten-Schaulaufen und Themen setzen: Den Beginn im Parteitagsreigen macht am kommenden Wochenende die AfD in Gießen, die den Einzug in das künftige hessische Parlament schaffen will. Wann dieses gewählt wird, ist noch unklar, vermutlich im Herbst 2018. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Bei der Bundestagswahl im September landeten die Rechtspopulisten in Hessen mit 11,9 Prozent an dritter Stelle.

Am 11. und 12. November soll unter anderem ein neuer Vorstand gewählt werden. Außerdem steht die Wahl der hessischen Delegierten für den AfD-Bundesparteitag Anfang Dezember in Hannover auf dem Programm. Die Polizei rechnet mit Protesten von AfD-Gegnern vor der Halle.

Auch bei den Linken stehen Wahlen an

Ebenfalls am kommenden Wochenende treffen sich die Linken zu ihrem Landesparteitag. In Butzbach soll ein landespolitischer Leitantrag mit den Eckpunkten des Landtagswahlprogramms beschlossen und die hessischen Mitglieder des Partei-Bundesausschusses gewählt werden. Erwartet wird zu dem 10. Landesparteitag auch der Bundesvorsitzende Bernd Riexinger.

Grüne suchen neue Co-Parteichefin

Ein Woche später, am 18. November, stehen erneut zwei Parteitage auf dem Programm. Die Grünen, die zusammen mit der CDU die Regierung in Hessen stellen, treffen sich zu ihrer Landesmitgliederversammlung in Hanau. Dabei soll die Nachfolgerin von Co-Parteichefin Daniela Wagner gekürt werden. Wagner war nach der Bundestagswahl nach Berlin gewechselt. Um ihren Posten bewirbt sich die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Hessischen Landtag, Angela Dorn. Integrationsstaatssekretär Kai Klose will für den Vorsitz erneut antreten.

Die Liberalen tagen zeitgleich in Hofheim und wollen ihren Leitantrag für den Landtagswahlkampf beschließen. Ferner soll bereits die Landesliste zur Landtagswahl im nächsten Jahr bestimmt werden.

SPD trifft sich in Frankfurt

Der Landesparteitag der SPD ist dann am 25. November in Frankfurt. Die Wiederwahl von Thorsten Schäfer-Gümbel zum Landesvorsitzenden gilt als sicher - spannend wird nur, wie geschlossen die Partei hinter ihm steht. Zudem soll Schäfer-Gümbel zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt werden. Der Rest der Liste folgt dann bei einem Parteitag in Wiesbaden im Sommer 2018.

Lediglich die CDU verzichtet in diesem Jahr auf einen weiteren Parteitag. Ihr Listenparteitag ist für Juni nächsten Jahres im neuen Rhein-Main-Congress-Center in Wiesbaden geplant.