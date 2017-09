Scheibchenweise verkündet die schwarz-grüne Landesregierung in diesen Tagen Wohltaten aus dem neuen Haushalt. Beim nächsten Minister-Termin rückt sogar das SEK der Polizei an - was die SPD wurmt und einen Grünen zum raschen Rollenwechsel bewegt.

Der hessische Innenminister fordert Verstärkung an: Peter Beuth (CDU) kommt am Freitag nicht allein, wenn er in Frankfurt vorstellt, wie das Land mehr Polizisten finanzieren will. Unterstützt wird er von den innenpolitischen Sprechern der Koalitionspartner im Landtag, CDU und Grüne, dem Landespolizeipräsidenten - und einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei.

Eine schwarz-grüne Pressekonferenz, bei der die Landespolizei mit einer Anti-Terror-Übung die medienwirksame Kulisse stellt? Oder eine Regierungsveranstaltung, bei der auch Parteienvertreter aufs Podium dürfen?

Im seit 18 Jahren von CDU-Ministern geführten hessischen Innenministerium alarmieren solche Fragen niemanden. "Ein ganz normaler Termin, wie andere auch", sagt Beuths Pressesprecher zu hessenschau.de. Man wolle über den neuen Haushaltsentwurf informieren und zeige gleichzeitig etwas. "Es ist eine Pressekonferenz der Landesregierung, an der die innenpolitischen Sprecher teilnehmen." Allerdings nur jene der Regierungsfraktionen.

Grüner: "Bei SEK-Vorführung nur Zuschauer"

Die SPD im Landtag wittert in dem Termin einen Verstoß gegen parlamentarische Sitten, der über das Maß hinausgeht, mit dem sich jede Regierung einen kleinen Vorteil verschafft. "Wirklich bizarr" nennt die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Nancy Faeser, dass der Innenminister jetzt Polizeibeamte "als lebende Dekoration für seine durchschaubare PR-Aktion missbrauchen will".

Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Jürgen Frömmrich, trifft darum eine feine Unterscheidung: "Dass Abgeordnete gemeinsam mit Regierungsmitgliedern auf dem Podium einer Pressekonferenz sitzen, ist weder ungewöhnlich noch verwerflich", sagt er. Schließlich hätten die Fraktionen ihre Schwerpunkte eingebracht.

Ausschnitt aus der Einladung zur Pressekonferenz Bild © hr

Dann macht Frömmrich eine feine Unterscheidung, auch wenn das Ministerium in einem Atmezug zu Haushalts-Info und Übung einlädt: "Bei der nach der Pressekonferenz stattfindenden Vorführung des SEK bin ich als Abgeordneter lediglich Zuschauer."

SPD-Forderungen abgeräumt

Der Grünen-Abgeordnete nimmt damit jene Rolle ein, in der sich die SPD seit Tagen wähnt - und die sie spürbar wurmt. Sie muss zuschauen, wie die Landesregierung Zahlen aus dem Haushaltsentwurf 2018/2019 vorstellt - und damit kurz vor der Bundestagswahl auch sozialdemokratische Forderungen abräumt.

Am Montag teilten die Regierungsfraktionen mit, dass 700 neue Stellen für Schulsozialarbeit geschaffen werden, am Dienstag verkündete die Justizministerin 224 neue Stellen. Am Freitag folgt Innenminister Beuth mit der Polizei. Den Anfang der professionell orchestrierten Sommeroffensive hatte die Ankündigung gemacht, die Kita-Gebühren größtenteils abzuschaffen.

Wenig Durchschlagskraft hat da der formale SPD-Einwand, die Regierung spreche über einen Haushaltsentwurf, der dem Landtag noch gar nicht vorliege und den Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) erst kommende Woche Journalisten präsentiere. Hier beruhigt der Sprecher des Finanzministers: In diesen Tagen würden erste Unterlagen übermittelt. Der Haushalt sei in Druck.

"Dafür ist die Debatte da"

Und der Grünen-Abgeordnete Frömmrich erklärt, trotz des gemeinsamen Termins mit der Regierung schließe er nicht aus, dass seine Fraktion Anträge zum Zahlenwerk einbringe:

"Auch die Debatte im Parlament kann noch weiteren Änderungsbedarf ergeben - dafür ist sie schließlich da."