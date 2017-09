Das Internationale Kulturfest soll Religionen und Nationalitäten in Wetzlar zusammenbringen - und ganz unpolitisch bleiben. Doch das sorgt für Streit. Kurden werfen dem Ausländerbeirat vor, das Politik-Verbot speziell gegen sie erwirkt zu haben.

Kulturfest Wetzlar (Archivbild) Bild © Stadt Wetzlar

Veranstalter des Internationalen Kulturfests Wetzlar sind die Stadt und der Ausländerbeirat. Im Aufruf zur diesjährigen Auflage am Sonntag erbaten sie sich von den teilnehmenden Vereinen und Gruppen die Einhaltung bestimmter Regeln. Eine davon: "Politische Äußerungen sind bei dem Kulturfest untersagt!"

Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) sagte zu hr-iNFO, das Politikverbot habe auch bei früheren Auflagen des Kulturfests gegolten. Dieses Jahr sei es jedoch erstmals schriftlich festgehalten worden. Kritiker sehen darin eine Reaktion auf einen Zwischenfall im vergangenen Jahr, als der Sänger einer kurdischen Musikgruppe die Armenien-Resolution des Bundestags lobte. Darin wurde das Massaker an Armeniern durch türkische Truppen im Ersten Weltkrieg Völkermord genannt. Das Statement des kurdischen Sängers provozierte wütenden Protest von türkischen Besuchern des Fests.

Kritiker vermuten Ausländerbeirat hinter Verbot

In einem offenen Brief werfen Kritiker OB Wagner vor, mit dem Verbot politischer Äußerungen die Falschen zu treffen: "Es reagiert nicht auf das Fehlverhalten der am Kulturfest 2016 teilnehmenden nationalistisch agierenden Störer, sondern zensiert den menschenrechtlichen und demokratischen Beitrag der kurdischen Musikgruppe." Unterzeichnet haben den Brief die parteilosen Landtagsabgeordnete Mürvet Öztürk, Vertreter von Flüchtlings- und Kirchengruppen, Kurden und Aleviten.

Die Verfasser des Briefs glauben, dass der Vorsitzende des Ausländerbeirats, Hüseyin Demirel, das Politikverbot auf dem Fest erwirkt habe. Der Beirat sei von nationalistischen Gruppen dominiert, Demirel sei beim türkischen Moscheeverein Ditib aktiv. Ali Karaaslan vom Kurdisch-Demokratischen Kulturverein sagt: "Ich sehe in der Verordnung einen Kniefall vor Anhängern des türkischen Präsidenten Erdogan und Ultranationalisten."

Widerspruch vom Oberbürgermeister

Dem widerspricht zum einen OB Wagner: Zwischen ihm und Demirel habe es kein Gespräch gegeben, "folglich auch keine Einwirkung". Das Verbot habe "implizit schon immer gegolten", das Fest solle betont unpolitisch sein und das friedliche Zusammenleben in der Stadt fördern.

Auch Demirel wehrt sich gegen die Vorwürfe. Er habe "kein Verständnis dafür, dass vor dem Hintergrund internationaler Konflikte der Wetzlarer Ausländerbeirat, der dafür in keinster Weise Verantwortung trägt, derart angegriffen wird". Sein Engagement beim Ausländerbeirat sei von dem bei Ditib klar getrennt.

Als einziger Vertreter einer der insgesamt 21 Teilnehmergruppen wurde Karaaslan vor dem Fest ins Ordnungsamt zu einem Gespräch gebeten. Oberbürgermeister Wagner sagt dazu, nur die Kurden hätten Fragen gehabt.

Drohung der Polizei

Jedoch liegt hr-iNFO eine E-Mail des stellvertretenden Ordnungsamtsleiters Boris Falkenberg an Karaaslan vor, wonach hinter dem Termin womöglich doch Ausländerbeiratschef Demirel steckt. "Ziel unseres Gesprächs war es daher, dass Sie als Verantwortlicher für Ihre Gruppe dafür sorgen, dass im Rahmen des Kulturfestes keine politischen Meinungsäußerungen erfolgen. Besonders vor dem Hintergrund, dass Herr Demirel sich aufgrund eines Gespräches zwischen ihm und Ihnen unsicher war, ob Sie vollumfänglich hinter den Regeln stehen", heißt es darin.

Der stellvertretende Amtsleiter fügte an: "Dass Sie hinter den Regeln stehen, haben Sie in unserem Gespräch sehr deutlich erklärt. Damit gibt es für uns keine Zweifel."

Bei dem Gespräch anwesend war auch ein Vertreter der Wetzlarer Polizei. Er machte Karaaslan nach dessen Schilderung klar: Wer gegen das Politikverbot bei dem Fest verstoße, werde in Handschellen abgeführt. Auf Nachfrage von hr-iNFO bestritt ein Sprecher der Polizei nicht, dass eine solche Äußerung fiel.