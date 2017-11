Rüge für die schwarz-grüne Landesregierung vom Landesrechnungshof: Die Soforthilfe für Milchbauern sei am Ende oftmals nicht bei den Betroffenen angekommen. Statt dessen profitierten Reiterhöfe oder gar der Landesbetrieb Hessen-Forst.

Der Landesrechnungshof hat der schwarz-grünen Koalition in Hessen vorgeworfen, mit nicht wirtschaftlichen Förderprogrammen Landesmittel zu verschwenden. "Haushaltsdisziplin muss man auch in wirtschaftlich guten Zeiten wahren", mahnte Rechnungshof-Präsident Walter Wallmann am Donnerstag in Wiesbaden. Auch wenn sich die Finanzsituation des Landes 2016 verbessert habe, dürfe die Landesregierung durch Programme keine Fehlanreize setzen und dadurch Investitionen am Bedarf vorbei initiieren.

Walter Wallmann, Präsident des Landesrechnungshofes, mit dem aktuellen Haushaltsbericht Bild © picture-alliance/dpa

Konkret kritisierte der Rechnungshof eine Initiative des Landes, mit der den Milchbauern aus der Milchmarktkrise geholfen werden sollte. Demnach seien fast ein Drittel der fünf Millionen Euro für in Not geratene Milchbauern in Hessen nicht bei denen angekommen, die gefördert werden sollten. 60 Prozent der Empfänger der Hilfsgelder seien gar nicht von der Milchmarktkrise betroffen gewesen.

Falsche Förderkriterien

Schuld an der Panne ist aus Sicht des Rechnungshofs ein falsches Förderprogramm: Statt für die Milchmarktkrise ein neues zu schaffen, habe die Landesregierung 2016 auf ein schon bestehendes Programm ("Ausgleichszahlungen in benachteiligten Gebieten") gesetzt. Ausschlaggebendes Förderkriterium bei diesem Programm sei jedoch nicht die Zahl der Milchkühe gewesen, sondern der Grünlandanteil. So hätten von den Soforthilfen für Milchbauern auch Schäfereibetriebe, Reiterhöfe und sogar der Landesbetrieb Hessen-Forst profitiert. Darüber hinaus hätten Milchbetriebe, die außerhalb benachteiligter Gebiete lagen, keine Fördermittel erhalten, moniert der Rechnungshof.

Sendung: hr-iNFO, 02.11.2017, 9.40 Uhr