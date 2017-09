Das Internetcafé, in dem Halit Yozgat 2006 ermordet wurde.

Das Internetcafé, in dem Halit Yozgat 2006 ermordet wurde. Bild © picture-alliance/dpa

Rechtsextreme gesteht Besuche in Yozgat-Café

Eigentlich sollte Corryna G. als frühere rechtsextreme Schlüsselfigur über die Neonazi-Szene in Nordhessen aussagen. Stattdessen berichtete die 48-Jährige im NSU-Untersuchungsausschuss von Besuchen im Café des ermordeten Halit Yozgat.

Überraschende Aussage im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags: Die derzeit inhaftierte Zeugin Corryna G. sagte am Freitag während der Sitzung des Ausschusses, dass sie etwa ein halbes Jahr vor dem Mord an dem Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat mehrfach in dessen Café war.

G. war jahrelang in der rechtsextremen Szene Thüringens und Nordhessens aktiv. Die 48-Jährige befand sich zu dieser Zeit im offenen Vollzug in Baunatal. Die Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) wird für den Mord an dem türkischen Café-Besitzer verantwortlich gemacht.

Bekanntschaft mit NSU-Tätern abgestritten

Die Zeugin aus der Neonazi-Szene war eigentlich vor den Ausschuss bestellt worden, um über mögliche Verbindungen der nordhessischen Neonazi-Szene und dem "Thüringer Heimatschutzbund" auszusagen. Während der mehrstündigen Vernehmung kristallisierte sich heraus, dass Corryna G. zwar eine sehr gute Kennerin der Szene ist - eine direkte Bekanntschaft mit den mutmaßlichen Tätern des NSU stritt sie indes ab.

Laut SPD-Obfrau Nancy Faeser wurde sie jedoch 1997 vom Landeskriminalamt Thüringen gemeinsam mit Beate Zschäpe in einem Dokument als gewaltbereite Rechtsextremistin eingestuft. Corryna G. erklärte, sich bereits 2003 von der Szene losgesagt zu haben. Laut LKA Thüringen nahm sie jedoch 2009 an einer Veranstaltung teil, auf der die Neonazi-Bands "Bloodline" und "Kinderzimmerterroristen" spielten.

Mehrere Besuche in Internetcafé

Gegen Ende der Befragung gestand Corryna G. auf die Frage des CDU-Obmanns Holger Bellino, das Internetcafé, in dem der Mord am 6. April 2006 geschah, im Zeitraum 2005 bis Anfang 2006 bis zu drei Mal besucht zu haben. Als Begründung gab sie an, dass ihr dieses Café von Mitgefangenen wegen seiner günstigen Lage empfohlen worden sei.

In Kassel gab es zu dieser Zeit jedoch mehrere Internetcafés, von denen laut SPD-Abgeordnetem Günter Rudolph einige von der Justizvollzugsanstalt Baunatal schneller mit der Straßenbahn zu erreichen waren als jenes von Halit Yozgat. Corryna G. blieb bei ihrer Schilderung und sagte auf mehrfache Nachfrage, sie habe niemandem aus der rechten Szene von dem Café und seinem türkischen Betreiber erzählt. Auch den zeitweilig wegen des Mordes verdächtigten Verfassungsschützer Andreas Temme habe sie dort nicht getroffen.

