Die FDP bringt sich in Stellung für die Landtagswahl 2018: René Rock ist am Samstag zum Spitzenkandidaten gewählt worden - und zeigte sich offen für ein Bündnis mit der SPD. Einen Dämpfer gab es für Ex-Minister Jörg-Uwe Hahn.

Er will in Hessen gegen den "durch Schwarz-Grün verursachten Stillstand" ankämpfen: René Rock ist am Samstag von seinen Mitstreitern zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst 2018 gewählt worden. Der Fraktionschef der Liberalen im hessischen Landtag erhielt auf dem Parteitag der FDP in Hofheim (Main-Taunus) rund 90 Prozent der Stimmen.

Al-Wazir in der Kritik

Rock attackierte in seiner Bewerbungsrede vor rund 300 Delegierten die schwarz-grüne Landesregierung, allen voran Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Rock gilt anders als Al-Wazir als Skeptiker beim Ausbau erneuerbarer Energien. Zu seinem zentralen Wahlkampfthema erklärte der 49 Jahre alte Rock die Bildungspolitik.

Auf der FDP-Agenda 2030 stünden zudem die Durchsetzung des Rechtsstaates und eine "echte Digitalisierungspolitik" weit oben. "Wir wollen nie mehr nur Korrektiv sein", sagte Rock mit Blick auf die derzeitige Rolle als Opposition im Landtag. Rock ist eher ein Politiker der leiseren Töne, der sich in den nächsten Monaten bekannt machen muss.

Offen für die SPD

Nach seiner Wahl zum Spitzenkandidaten erklärte der 49-Jährige, er sei auf keine Bündnisoption nach der Landtagswahl festgelegt - auch eine Zusammenarbeit mit der SPD sei vorstellbar. Damit bekräftigte er, was er bereits im hr-Sommerinterview angekündigt hatte: Die CDU sei für die FDP "nicht mehr allererster Partner", er würde lieber mit dem SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel Kaffee trinken als mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Der SPD-Chef gratulierte denn auch am Samstag kurz nach Rocks Wahl: "Wir werden bis zur Wahl eine demokratische und faire Auseinandersetzung um die besten Konzepte für Hessen führen", erklärte Schäfer-Gümbel, die Delegierten hätten mit Rock eine "kluge Wahl" getroffen.

Der Hobby-Fußballer Rock bezeichnete sich selbst als "Mannschaftsspieler". Er sei als Protestant im katholisch geprägten Seligenstadt (Offenbach) aufgewachsen. Daher sei er es gewohnt, in der Minderheit zu sein - und trotzdem seinen Standpunkt durchzusetzen.

Schlechtes Ergebnis für Ex-Minister

Auf Platz zwei der Liste wurde der Landtagsabgeordnete Jürgen Lenders mit 82 Prozent der Stimmen gewählt. Auf Platz drei kam mit 91 Prozent die Landtagsabgeordnete Wiebke Knell, auf Platz vier landete der Bürgermeister von Steinbach im Taunus, Stefan Naas, (81 Prozent), auf Platz fünf der stellvertretende Landesvorsitzende Moritz Promny (90 Prozent). Mit nur 54 Prozent wurde der Landtagsabgeordneten Jörg-Uwe Hahn auf Platz sechs gewählt. Der ehemalige hessische Justizminister kommentierte sein schlechtes Ergebnis mit den Worten: "Da ist noch Luft nach oben."

Die FDP hat als erste Partei in Hessen ihre Kandidatenliste für die Wahl 2018 aufgestellt. Von den ersten zehn Listenplätzen wurden nur zwei von Frauen besetzt. Wiebke Knell räumte ein, dass der Frauenanteil besser sein könnte, die FDP sei aber keine Macho-Partei: Manchmal sei es auch wichtiger bei der Familie zu sein, sagte sie.

Skepsis bei Jamaika

Zum Auftakt des Parteitags hatte Landeschef Ruppert von den schleppend verlaufenden Jamaika-Sondierungsgesprächen in Berlin berichtet, an denen er direkt beteiligt ist. Er zeigte sich skeptisch mit Blick auf die Erfolgschancen. "Das ist kein Theaterdonner", sagte er. Die Parteien kämpften um tragfähige Kompromisse. Es sei aber besser, sich zu streiten und um Einigkeit zu ringen - auch öffentlich -, als schlicht ein Papier zu unterschreiben.