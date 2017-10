zum Artikel Stichwahlen in acht Kommunen : Überblick über neue Bürgermeister

In Bad Endbach kommt ein 25-Jähriger an die Macht, in Geisenheim erhielt der neue Bürgermeister mehr als 80 Prozent der Stimmen: In acht Kommunen wurden am Sonntag neue Rathauschefs bestimmt. Hier finden Sie die Stichwahl-Ergebnisse. [mehr]