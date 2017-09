Rüsselsheimer OB Burghardt muss in Stichwahl

Die Rüsselsheimer müssen ein weiteres Mal wählen: Amtsinhaber Patrick Burghardt (CDU) hat bei der Oberbürgermeister-Wahl trotz klarem Vorsprung die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang verpasst. Spannend war der Kampf um Platz zwei.

Patrick Burghardt (CDU) hat den ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl in Rüsselsheim (Groß-Gerau) klar gewonnen, für die absolute Mehrheit hat es dennoch nicht gereicht. Burghardt konnte laut vorläufigem Endergebnis 49 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und muss nun in die Stichwahl.

Der Kampf um Platz zwei - und somit um den Einzug in die Stichwahl - blieb bis zum Schluss spannend. Am Ende setzte sich der unabhängige Kandidaten Udo Bausch denkbar knapp mit 25,5 Prozent gegen Joachim Walczuch von "Wir sind Rüsselsheim" (25,4 Prozent) durch. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 62 Prozent.

Burghardt will Schulden abbauen

"Ich möchte das zu Ende bringen, was ich in meiner ersten Amtszeit angefangen habe", sagte Burghardt, der bis zu seinem Amtsantritt im Rüsselsheimer Rathaus 2012 drei Jahre lang im Landtag saß, im Wahlkampf. Der CDU-Politiker will weiter Schulden abbauen. Als Schutzschirm-Kommune muss die Opel-Stadt bis 2020 eine schwarze Null erreichen.

Für Zündstoff im Wahlkampf hatte besonders der diesjährige Hessentag gesorgt. Burghardt spricht von einem Minus in Höhe von 2,7 Millionen Euro, eine endgültige Abrechnung liegt noch nicht vor. Das sei politisches Taktieren, lautete dazu der Vorwurf aus dem Oppositionslager. Der Oberbürgermeister wolle die Zahlen bewusst erst nach der OB-Wahl veröffentlichen.