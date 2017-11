Darf's ein bisschen mehr sein? Niedersachsen gönnt sich künftig einen zusätzlichen Feiertag und hat damit Begehrlichkeiten auch in Hessen geweckt. Kirche, Parteien und Gewerkschaften haben sogar schon konkrete Vorschläge.

Bayern 13, Baden-Württemberg 12, Nordrhein-Westfalen 11, Hessen 10. Was wie ein zu langer Countdown beginnt, ist die Anzahl der Feiertage im Bundesvergleich – und zwar nur jene, die nicht ohnehin automatisch auf einen arbeitsfreien Sonntag fallen.

Absoluter Spitzenreiter in diesem Ranking ist die bayerische Stadt Augsburg, die jedes Jahr im August mit dem Friedensfest einen zusätzlichen 14. Feiertag begeht. Der Augsburger genießt damit satte fünf freie Tage mehr als beispielsweise der Berliner, Hamburger oder Niedersachse. Der Hesse muss immerhin vier Mal mehr pro Jahr zur Arbeit.

Niedersachsen will mehr

Klingt ungerecht, dachte sich nun auch die neue niedersächsische Landesregierung aus SPD und CDU und verankerte in ihrer aktuellen Koalitionsvereinbarung das Schaffen eines weiteren Feiertags . Welcher Termin das sein wird, ist noch offen. In Frage kommt etwa der Reformationstag am 31. Oktober, der dieses Jahr anlässlich des 500. Jubiläums bereits bundesweit statt wie üblich nur in den fünf ostdeutschen Ländern gefeiert wurde.

Auch in Hessen gibt es Bestrebungen nach mehr Zeit zur Besinnung. Der evangelische Kirchenverband EKHN könnte sich einen dauerhaft arbeitsfreien Reformationstag jedenfalls gut vorstellen. "Wir begrüßen es, wenn sich die Politik dafür einsetzen würde", sagte EKHN-Sprecher Volker Rahn zu hessenschau.de. Aber dazu bräuchte man einen gesellschaftlichen Konsens, ob das auch von allen gewünscht sei, so der Kirchenmann.

Hessen nur unterer Durchschnitt

Von Seiten der CDU gab es hierzu erst mal eine Absage. Staatskanzlei-Chef Axel Wintermeyer sieht keine Notwendigkeit, den Reformationstag zum jährlichen Feiertag zu ernennen, schließlich sei das Bundesland mit einem Anteil von 35 Prozent Protestanten nicht überwiegend evangelisch geprägt. "Wir haben schon zehn Feiertage in Hessen und bewegen uns da im besten Bundesdurchschnitt. Ich glaube, das reicht aus", erklärte Wintermeyer.

Weitere Informationen Feiertage in Hessen Neujahr (1. Januar), Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit (1. Mai), Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember), 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) Ende der weiteren Informationen

Durchschnitt ja, aber eher unterer, verrät indes ein Blick auf die Statistik: Gerade mal fünf der restlichen 15 Länder haben weniger Feiertage als die Hessen, von den Flächenstaaten bleiben nur Niedersachsen und Schleswig-Holstein übrig. Der katholische Fronleichnamstag gehört übrigens zum festen hessischen Feiertagskalender - obwohl nur 23 Prozent der Bevölkerung sich als katholisch versteht. "Aber man sollte nicht den einen gegen den anderen Feiertag ausspielen", riet EKHN-Sprecher Rahn.

8. Mai als Feiertag vorgeschlagen

Neben den klassischen kirchlichen Festtagen, deren eigentliche Bedeutung bei Teilen der Bevölkerung immer mehr in Vergessenheit gerät, gibt es zudem Stimmen nach mehr Feiertagen ohne kirchlichen Hintergrund. Die hessische Linkspartei und die Gewerkschaft Verdi sprachen sich auf Nachfrage dafür aus, den 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus in diese Liste aufzunehmen. Auch der Internationale Frauentag am 8. März käme für Verdi in Frage.

Während SPD und FDP im Landtag nach eigener Aussage keine Überlegungen in diese Richtung anstellen, lassen sich die Grünen für den im kommenden Jahr beginnenden Wahlkampf zumindest ein Hintertürchen offen: "Wir arbeiten noch an Konzepten, die in das Wahlprogramm zur Landtagswahl münden sollen, und können dazu keine abschließende Aussage treffen", erklärte der aktuelle CDU-Regierungspartner. Ein "Wettrüsten" der Bundesländer in Sachen Feiertagen sei aber kaum zielführend.

Trauer um Buß- und Bettag

Bis 1994 hatte Hessen mit dem Buß- und Bettag im Übrigen einen zusätzlichen freien Tag, der dann für die Finanzierung der Pflegeversicherung gestrichen wurde. "Das würde uns heute so nicht mehr passieren. Wir würden mehr darum kämpfen", bedauerte Kirchensprecher Rahn den Wegfall des evangelischen Festtags, der nur noch in Sachsen begangen wird. Aber auch die Feiertagskönige aus Bayern bleiben trotz breiter katholischer Prägung nicht ganz außen vor: Zwar ist der Buß- und Bettag am kommenden Mittwoch in Bayern ein normaler Arbeitstag, doch die Schulen bleiben zu.