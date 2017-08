"Perspective Dhuizon": Kunstwerk von Piotr Kowalski auf der documenta 14 in Kassel. Auch für das geplante documenta-Institut in Kassel gibt es nun eine finanzielle Perspektive.

So wurde Kassel vom Mega-Schuldner zum Millionen-Investor

Erst Anfang des Jahres hat Kassel das Hilfsprogramm des Landes für überschuldete Kommunen verlassen - nach hartem Sparkurs. Jetzt will die Stadt wieder investieren. Wie kamen die frischen Millionen in die Kasse?

Vor fünf Jahren hatte die Stadt Kassel einen finanziellen Tiefpunkt erreicht: Schulden von knapp einer Dreiviertelmilliarde Euro im Haushalt und ein Millionendefizit im vierten Jahr in Folge.

Die Rettung: Schuldenabbau durch den kommunalen Schutzschirm des Landes, inklusive eines empfindlichen Sparprogramms, das die Menschen in Kassel spürbar traf. Stadtteilbüchereien wurden geschlossen, Parkgebühren und Kitagebühren erhöht, auf den "Ball des Sports" verzichtet. Die Liste der "Grausamkeiten" war noch länger.

Geplanter Überschuss 2018: 7,3 Millionen Euro

Fünf Jahre später hat sich die Stadt finanziell deutlich erholt. Oberbürgermeister und Kämmerer Christian Geselle (SPD) stellte den Stadtverordneten am Montagabend den Entwurf für den Haushalt 2018 vor - nicht ohne Stolz, wie er sagte.

Unter dem Strich sollen Ausgaben und Einnahmen der Stadt im kommenden Jahr einen Überschuss von 7,3 Millionen Euro ergeben. Es wäre der sechste Haushaltsüberschuss der Stadt seit 2013.

Schulden runter, Steuereinnahmen rauf

Auch ihre Schulden hat die Stadt deutlich reduziert. Von 743 Millionen Euro Ende 2012 sind aktuell noch rund 450 Millionen Euro übrig, 2018 soll dieser Betrag weiter sinken.

Rund 260 Millionen Euro hatte das Land Hessen der Stadt über das Schutzschirmprogramm abgenommen. Anfang 2017 konnte Kassel als eine der ersten Kommunen das Schuldenabbauprogramm verlassen. Die Bedingung: Drei Jahre in Folge wurde ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt.

Kassel hat sich von seiner finanziellen Notlage zum einen durch eigene Sparauflagen, höhere Gebühren und die Landeshilfen erholt. Zum anderen halfen der Stadt in den vergangenen Jahren auch hohe Gewerbesteuern (Prognose für 2018: 155 Millionen Euro) und ein stark gestiegener Anteil an der Einkommenssteuer, der 2018 bei 95 Millionen Euro liegen soll. Das wäre ein Rekordwert. Ende 2012 lag dieser Betrag noch bei 62,8 Millionen Euro.

517 neue Kita-Plätze, documenta-Institut, neue Sporthalle

Neben der weiteren Schuldentilgung kündigte Oberbürgermeister Geselle für 2018 auch Investitionen an. Unter anderem sollen 517 neue Plätze in Krippen, Kindergärten und Horten geschaffen werden sowie das erste Geld (1,6 Millionen Euro) für das geplante neue documenta-Institut fließen. Für eine Dreifelder-Sporthalle am Auepark plant die Stadt anteilige Ausgaben von 2,5 Millionen Euro.

Trotz der finanziellen Entspannung kündigte Geselle an, dass es Ziel der Stadt sei, künftig "deutlich mehr Überschüsse zu erwirtschaften". Nur so könne man mehr investieren und weiter Schulden abbauen.

