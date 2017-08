zum Artikel Antrag in Stadtverordnetenversammlung : Streit in Marburg über vermeintliche Homo-"Heiler"

Marburg: Eine "Kindererlebniswelt" und einen Gebetsraum will der "Christus-Treff" am Marburger Bahnhof errichten. Mitten in den Planungen ist in der Stadtpolitik ein Streit darüber entbrannt, ob diese evangelikale Gemeinde schwulenfeindlich ist. Hinweise darauf gibt es. [mehr]