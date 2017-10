zum Artikel Neue Bürgermeister : Glöckner und Ortmann gewinnen Stichwahlen

In Gelnhausen haben die Bürger am Sonntag in einer Stichwahl den liberalen Daniel Glöckner zum neuen Bürgermeister gewählt. In Biebertal konnte sich Patricia Ortmann von den Freien Wählern durchsetzen. [mehr]