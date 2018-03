Mit den Kernthemen Wohnen, Mobilität und Bildung will die SPD bei den hessischen Wählern punkten. Auf den Punkt bringen soll das der Wahlkampfslogan, den Parteichef Schäfer-Gümbel präsentierte.

Da wurde sicher lange dran gefeilt: Mit dem Motto "Zukunft jetzt machen" ziehen Hessens Sozialdemokraten in den Landtagswahlkampf. "Gerade in Hessen ist es entscheidend, wer Lösungen für die Zukunftsfragen hat", sagte Partei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel nach einem Treffen der 55 Wahlkreiskandidaten in Butzbach der Deutschen Presse-Agentur.

"Wenn es die CDU in 19 Jahren nicht geschafft hat, schafft sie es auch in den nächsten fünf Jahren nicht", verkündete Schäfer-Gümbel als Spitzenkandidat zum Start der Kampagne. Die SPD biete dagegen "mutige Lösungen" an.

Mit Kernthemen punkten

Die SPD will bei der Landtagswahl mit den Kernthemen Wohnen, Mobilität und Bildung punkten. "Es muss klar sein, wo sich Hessen verändern muss, um zukunftsfähig zu sein", sagte Schäfer-Gümbel.

Auf den Wahlkampfplakaten der Sozialdemokraten sind die Bilder der Kandidaten farbig gehalten, der neue Slogan wird ebenfalls darauf vertreten sein. Hinzu kommen Schwarz-Weiß-Fotos des Spitzenkandidaten.

Zukunftsrat soll helfen

Impulse für den Wahlkampf erhofft sich der Parteichef auch von einem "Zukunftsrat", den die Landtagsfraktion ins Leben gerufen hat. Der Kreis von Experten und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Gesellschaft und Sport soll Ideen, Vorschläge und Handlungsempfehlungen entwickeln.

Parteichef Schäfer-Gümbel will erreichen, dass die Sozialdemokraten diesmal stärkste Kraft im Land werden. Beim letzten Urnengang im Jahr 2013 wurde die CDU mit 38,3 Prozent klar stärkste Kraft. Die SPD kam auf 30,7, die Grünen auf 11,1, die Linke auf 5,2 und die FDP auf 5,0 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,2 Prozent.

Die Landtagswahl 2013 fand parallel zur Bundestagswahl statt. Termin für das nächste Votum in Hessen ist der 28. Oktober.

