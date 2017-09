Stichwahl in Friedberg - SPD gewinnt in Biebesheim

In Friedberg wurde bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag noch nichts endgültig entschieden: Die Wähler müssen Ende September nochmal bei der Stichwahl ihre Stimmen abgeben. In Biebesheim bleibt der Amtsinhaber von der SPD im Rathaus.

Die Wähler müssen nochmal an die Urnen: In Friedberg (Wetterau) wird es am 24 September eine Bürgermeister-Stichwahl zwischen den Kandidaten der CDU und der SPD geben. Am Sonntag erhielt Dirk Antkowiak (CDU) 44,8 Prozent der Stimmen, für seinen Kontrahenten Klaus-Dieter Rack (SPD) stimmten 24,7 Prozent der Wähler. Die Stichwahl wird damit zeitgleich mit der Bundestagswahl stattfinden.

Ausgeschieden sind Markus Fenske von den Grünen mit 14,6 Prozent der Stimmen, für den unabhängigen Kandidaten Horst Weitzel stimmten 12,9 Prozent der Wähler, Bernd Baier (Linke) erhielt drei Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,2 Prozent.

Biebesheim: Amtsinhaber bleibt

In Biebesheim (Groß-Gerau) gewann der einzige Kandidat und Amtsinhaber Thomas Schell von der SPD mit 82,6 Prozent die Wahl und ist damit weiterhin Bürgermeister der Stadt am Rhein.