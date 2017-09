In drei Kommunen standen neben der Bundestagswahl auch Bürgerentscheide auf der Agenda. In Steinau überstand der Bürgermeister ein Abwahlverfahren, in Liederbach triumphierten Umweltschützer und Wohratal stimmte gegen eine Verwaltungs-Diät.

In den hessischen Kommunen Steinau an der Straße (Main-Kinzig), Liederbach (Main-Taunus) und Wohratal (Marburg-Biedenkopf) stand neben der Bundestagswahl auch ein Bürgerentscheid an. Im Folgenden finden Sie die Ergebnisse:

Steinau

Die Stimmen der Briefwähler fehlten am späten Abend zwar noch, aber dennoch war klar: Jörg Uffeln bleibt Bürgermeister von Steinau. Der 54-Jährige musste sich am Sonntag einem Abwahlverfahren stellen: Die Steinauer stimmten in einem Bürgerentscheid nach 11 von 12 ausgezählten Wahlbezirken mit 65 Prozent gegen die Abwahl, 35 Prozent dafür. Rund 8.400 Steinauer waren wahlberechtigt, davon stimmten rund 55 Prozent ab (Stand: 23 Uhr). Mindestens 25 Prozent hatten sich beteiligen müssen, damit der Entscheid gültig ist.

Der parteilose Uffeln, der seit 2014 im Rathaus sitzt, war wegen einer fragwürdigen Widmung in einem Buch über Adolf Hitlers Sekretär Martin Bormann stark in die Kritik geraten. Er hatte das Buch-Geschenk für seinen Hauptamtsleiter mit der Widmung versehen: "Mein Sekretär! Ihnen, meinem treuen Paladin, in dankbarer Verbundenheit. Ihr Malte Jörg Uffeln ,mF' 20.04.2015." Die Abkürzung "mF" kann auch als "mein Führer" gelesen werden. Die Stadtverordnetenversammlung des 11.000-Einwohner-Städtchens stimmte danach mehrheitlich für ein Abwahlverfahren.

Wohratal

Die Bürger in Wohratal durften darüber abstimmen, ob man mit der Nachbargemeinde Rauschenberg eine gemeinsame Verwaltung bildet und Bürgerhaus und Bürgerbüro dabei in Wohratal behält. Rund 43 Prozent stimmten mit "Ja", 57 Prozent mit "Nein". Die Wahlbeteiligung lag bei rund 78 Prozent.

Liederbach

In Liederbach haben Bürger über einen Aufstellungsbeschluss für das Baugebiet "Nördlich Weingärten" entschieden. Dafür stimmten laut Homepage der Stadt Liederbach 1.872 Wahlberechtigte (39 Prozent), dagegen waren 2.922 Wähler (61 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 83 Prozent.

Doch was heißt das? Zugespitzt ging es um die Entscheidung zwischen einem neuen Wohngebiet mit gut 120 neuen Wohnungen und einer Streuobstwiese. Schon vor sieben Jahren gab es eine ähnliche Abstimmung, bereits damals ging sie zu Gunsten der Wiese aus. Bürgermeisterin Eva Söllner (CDU) sprach sich im Vorfeld für die Bebauung und die dabei auch entstehenden 25 Sozialwohnungen für Liederbach aus. Umweltschützer wollten die Wiese bewahren.