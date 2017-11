Die Zahl der Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und Flüchtlinge in Hessen geht weiter zurück. Die Art der Übergriffe beunruhigt Innenminister Beuth aber weiter.

Innenminister Peter Beuth (CDU) präsentierte am Donnerstag die aktuellen Zahlen zu Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte bzw Flüchtlinge. So gab es in den ersten neun Monaten dieses Jahres sechs Fälle. Im ersten Quartal wurden vier Delikte, in den weiteren beiden Quartalen je ein Übergriff gezählt. Die Mehrzahl der Taten seien Sachbeschädigungen oder Propagandadelikte wie das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gewesen, so der Innenminister.

Damit ist die Tendenz weiter rückläufig: 2016 hatte es noch 25 Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte im Land gegeben, im Jahr zuvor lag die Zahl bei 28 Fällen.

Hetze in sozialen Netzwerken

Auch bei den Übergriffen auf Flüchtlinge außerhalb der Unterkünfte sei ein Rückgang registriert worden, erklärte Beuth. Nach den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres seien 34 Taten erfasst worden. Im Vorjahr waren noch insgesamt 72 Fälle von Straftaten gegen Flüchtlinge erfasst worden.

Die Zahlen sind zwar rückläufig, doch die Art der Straftaten beunruhigen den Innenminister weiterhin. Denn in 80 Prozent der diesjährigen Fälle sei der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt gewesen. Dabei habe es sich vor allem um Äußerungen in sozialen Netzwerken gehandelt.

Von den seit 2015 insgesamt erfassten 170 Übergriffen wurden etwa 90 Prozent als politisch rechts motiviert eingeordnet.

Weitere Informationen Angriffe auf Flüchtlinge 2014-2016 hessenschau.de dokumentiert in regelmäßigen Abständen selbst Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte. Die Ergebnisse für 2014 bis 2016 können Sie hier in einer interaktiven Karte einsehen. Für 2017 wurden noch keine Zahlen erhoben. Ende der weiteren Informationen

Beuth: "Wir akzeptieren keinen Fremdenhass"

"Diese Zahlen mahnen uns: Wir müssen auch weiterhin wachsam sein", betonte Beuth. "Alle erfassten Taten zeugen von tiefer Menschenverachtung und bringen Hass und Feindseligkeit zum Ausdruck", so der Minister.

"Die Propagandadelikte schüren Ängste und bereiten den Nährboden, auf dem Gewalttaten gedeihen." Deshalb werde mit konsequenter Strafverfolgung gegen Gewalttäter und Hetzer vorgegangen, damit die Schutzsuchenden ohne Angst in Hessen leben können: "Wir akzeptieren keinen Fremdenhass", sagte Beuth.

Sendung: hr1, 02.11.2017, 18:00 Uhr