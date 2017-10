200 hessische Gemeinden, Städte und Landkreise erhalten überraschend Geld vom Land. Was sie damit machen sollen, wissen nur wenige. Ob sie das Geld überhaupt annehmen wollen, auch nicht alle. Und manche wissen noch nicht einmal, dass ihnen ein Stück von dem Kuchen zusteht.

Der Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung von Neu-Eichenberg im Werra-Meißner-Kreis ist am Mittwochmorgen ganz verblüfft. "Das wäre ja schön", sagt er, als der hr-Reporter ihm erzählt, dass seine Gemeinde mit am stärksten vom neuen Landesprogramm "Hessenkasse" profitieren kann - und eine Dreiviertelmillion Euro erhalten soll. "Wir dachten immer, davon haben nur die Gemeinden etwas, die schlecht gewirtschaftet haben", fügt er hinzu.

Auch im Landratsamt des Kreises Waldeck-Frankenberg fragt eine Mitarbeiterin zurückhaltend: "Sind Sie sicher, dass das nicht nur Städte und Gemeinden betrifft?" Die stolze Summe von 16,3 Millionen Euro, die der Landkreis abrufen könnte, hat sich auch dort noch nicht überall herumgesprochen. Später wird der Kreis mitteilen, dass man "sehr erfreut" sei über den unerwarteten Geldfluss und die Mittel in die Infrastruktur stecken will.

Mindestens 750.000 Euro pro Kommune

Es ist aber auch ungewöhnlich, was Finanzminister Thomas Schäfer und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) tags zuvor bekannt gemacht haben: Das Land gibt Geld für Kommunen, und zwar ausnahmsweise nicht nur denjenigen, die in Schwierigkeiten stecken, sondern auch denjenigen, die gut gewirtschaftet haben.

Hauptzweck der Hessenkasse ist zwar, die Kassenkredite loszuwerden. Das sind Dispokredite, die landesweit etwa 260 Kommunen im Lauf der letzten Jahre aufgenommen haben, im Gesamtwert von rund rund sechs Milliarden Euro. Zwei Drittel davon übernimmt das Land zum 1. Juli 2018, bezahlt aus Landes- und Bundesmitteln.

Aber damit auch Kommunen etwas davon haben, die in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet haben, erhalten auch 200 von ihnen Anspruch auf zusätzliches Geld - insgesamt rund 510 Millionen Euro. Wie viel jede Kommune erhält, richtet sich nach der Einwohnerzahl und Finanzkraft der jeweiligen Gemeinde, der Stadt oder des Landkreises. Pro Kommune sollen aber mindestens 750.000 Euro fließen.

Das Geld ist da, der Bürgermeister fehlt

Am größten ist der Batzen für den Wetteraukreis - rund 31 Millionen Euro kann er abrufen. Landrat Joachim Arnold (SPD) ist dann auch entsprechend zufrieden. Er sehe das als "Anerkennung für die jahrelange sparsame Haushaltspolitik" und schlägt vor, das Geld unter anderem für den sozialen Wohnungsbau, die Kreisstraßen und den Schulbau zu nutzen.

Monika Böttcher, die parteilose Bürgermeisterin von Maintal (Main-Kinzig), die bis zu 8,3 Millionen ausgeben kann, bringt für ihre Stadt etwa den Umbau des Maintalbads, eine neue Kita oder ein Bürger- und Dienstleistungszentrum ins Spiel.

Mit diesen konkreten Ideen scheinen die beiden aber nicht repräsentativ zu sein. Die Verwaltungsspitze der Stadt Groß-Gerau etwa ist überrascht über die Aussicht auf 4,3 Millionen Euro zusätzlich - "wir sind ja keine finanzschwache Kommune", sagt eine Sprecherin. Und es wird noch dauern bis klar ist, was mit dem Geldsegen passiert: Der bisherige Bürgermeister wurde gerade in den Bundestag gewählt, und vor der Wahl eines Nachfolgers im Januar wird wohl keine Entscheidung fallen. Das Angebot an sich sei jedenfalls hochinteressant - "dass man unerwartet Geld bekommt, das hat man ja nicht so oft".

Wollen wir das Geld überhaupt?

Andere Städte prüfen noch, ob sie das zusätzliche Geld überhaupt abrufen wollen. In Breitenbach am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg) etwa sagt ein Mitarbeiter der Finanzverwaltung, es sei darüber noch keine Entscheidung gefallen. Das hänge auch davon ab, an welche Bedingungen die Inanspruchnahme geknüpft ist. Die kleine Gemeinde würde 750.000 Euro erhalten, das macht in ihrem Fall 428 Euro pro Einwohner und ist damit eines der höchsten Kontingente.

Weitere Informationen Wer ist antragsberechtigt? Für das Investitionsprogramm können grundsätzlich Kommunen Anträge stellen, die bis zum Stichtag am 30. Juni 2018 voraussichtlich keine Kassenkredite haben. Das sind derzeit 236. Zudem müssen sie finanz- und strukturschwach sein, dadurch fallen 36 raus, es bleiben 200. Allerdings können auch Kommunen, bei denen noch Kredite offen sind, im Einzelfall für das Investitionsprogramm infrage kommen - und zwar dann, wenn das wirtschaftlicher wäre als die Auflösung der Schulden. Das ist z.B. in Bensheim der Fall. Ende der weiteren Informationen

Der Sprecher von Bensheim sagt, man sei froh, dass es überhaupt ein Landesprogramm gibt, von dem die Stadt an der südhessischen Bergstraße profitiert. "Das war beim Kommunalen Finanzausgleich ja nicht der Fall." Aber jetzt will der Kämmerer erst einmal Gespräche mit dem Land führen. Denn die Stadt habe auch noch Kassenkredite, die sie ebenfalls gerne loswerden würde. Beides, Investition und Schuldentilgung, geht aber nicht.

40 Jahre ohne Kassenkredit zahlen sich aus

Dieses Problem hat Fulda nicht. "Die Stadt hat seit mindestens 40 Jahren - so weit reichen unsere Informationen zurück - keinen Kassenkredit aufnehmen müssen", eklärt Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) stolz. Nun erhält die Stadt 14,1 Millionen Euro, die sie "sehr gut im Wohnungsbau sowie für Schulen und Bildung" einsetzen könne, sagt Wingenfeld.

Auch in Fulda wussten Mitarbeiter der Stadt übrigens am Mittwochmorgen noch nichts von einem avisierten Millionenbetrag. Dass das Land einfach mal so Geld an die Kommunen verteilt, kommt ja auch nicht alle Tage vor.