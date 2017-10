Die Landesregierung will mit einem neuen Gesetz den Verfassungsschutz präventiv ausrichten. Verfassungsschutzchef Schäfer bestätigte nun hr-iNFO, dass die Behörde schon seit einiger Zeit in "robustem Dialog" mit extremistischen Moscheen stehe.

Es ist ein neuer Weg, den das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) geht: In Gesprächen mit extremistischen Moscheen wolle man Akteure zum Nachdenken anregen, sagte Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer im Gespräch mit hr-iNFO. "Es geht darum Extremismus zu minimieren."

Keine Gespräche mit Gewaltbereiten

Für diesen "robusten Dialog" komme auch nicht jede extremistische Gruppierung infrage. Mit solchen, die Gewalt als Mittel zur Abschaffung der Demokratie befürworten, finde kein Dialog statt. Im Fokus stünden Moscheen, denen beispielsweise eine Nähe zur Muslimbruderschaft nachgesagt wird. Die Muslimbrüder wollen die Demokratie auf legalem Weg durch einen Gottesstaat ersetzen.

Bisher habe es eine überschaubare Zahl solcher Gespräche gegeben. Dabei werde von der Annahme ausgegangen, dass es bei den Gesprächspartnern verschiedene Flügel und Strömungen gebe. Diejenigen, die für eine Umkehr in Richtung Demokratie erreichbar seien, sollen in ihrer Position gestärkt werden.



So soll beispielsweise klar gemacht werden, warum der Auftritt eines bestimmten Predigers in einer Moschee die Einstufung als "extremistisch" zur Folge haben könnte - oder warum die Teilnahme bei der Jahrestagung eines bestimmten Dachverbandes problematisch ist.

Schäfer: "Geheimes bleibt geheim"

Dabei legt Schäfer Wert darauf, dass das LfV kein Demokratie-TÜV sei. Es werde keine Checkliste vorgelegt, die abgearbeitet werden müsse, um als "demokratischer Player" zu gelten. Und noch etwas ist Schäfer wichtig: "Geheimes bleibt geheim". Niemand soll Rückschlüsse auf den Einsatz von V-Leuten oder Telefonüberwachung ziehen können. "Die Gesprächspartner bleiben unter Beobachtung, wenn das nötig ist," so Schäfer.

Dem LfV ist keine Partnerbehörde in Deutschland bekannt, die vergleichbare Gespräche führt. Der "robuste Dialog" entspricht dem Grundgedanken des neuen Verfassungsschutzgesetzes, das die schwarz-grüne Koaltion gerade in den Landtag eingebracht hat. Danach soll das LfV stärker zur "Präventionsarbeit in der Gesellschaft" beitragen.

Positive Rückmeldung von Kommunen

Das LfV gehe nur in den Dialog, wenn die Kommunen das wollten. Positive Rückmeldung gab es beispielsweise von der Frankfurter Integrationsdezernentin Sylvia Weber (SPD). Sie sieht in den "robusten Gesprächen" eine Chance mit Moscheen, die ein "problematisches Verhältnis zur Demokratie haben", ins Gespräch zu kommen - vor allem wenn diese etwas von der Stadt wollten: etwa ein Grußwort oder finanzielle Unterstützung.



"Wir haben als Kommune die Möglichkeit, Anerkennung oder Unterstützung auszusprechen oder zu verweigern," so Weber. Und diese Haltung bleibe so lange bestehen, bis es zu einer politischen Umkehr komme. Die Teilnahme des Verfassungsschutz an den Gesprächen mit den extremistischen Moscheen könne hilfreich sein, um der Mahnung zur Umkehr mehr Nachdruck zu verleihen.

Weber betont aber auch: "Notwendig sind diese Gespräche nur mit einer kleinen Minderheit der Moscheen, weil die große Mehrheit auf dem Boden des Grundgesetzes steht."