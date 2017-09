Der hessische Verfassungsschutz warnt vor einer anhaltenden Gefahr durch islamistischen Terror in Hessen. Sorge bereitet den Behörden auch ein neuer Rechtsterrorismus. Die Opposition fordert bessere Strategien.

Die Gefahr von islamistischem Terror in Hessen ist nach der Einschätzung der Sicherheitsbehörden unvermindert hoch. Daneben beobachte der hessische Verfassungsschutz eine gestiegene Gewaltbereitschaft in der rechtsextremistischen Szene, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2016 . Die Bedrohung durch Rechtsterrorismus in Deutschland sei auch nach dem Auffliegen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) keineswegs gebannt.

Der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV), Robert Schäfer, sagte, er sehe die Gefahr, dass sich rechtsterroristische Gruppierungen herausbilden könnten, die schwerste Straftaten verüben. Dies treffe auch auf potentielle Einzeltäter zu.

Aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht ergeben sich folgende Gefahrenlagen:

Islamistischer Terror

Auch in Hessen müssen sich die Sicherheitsbehörden inzwischen auf den Strategiewechsel der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einstellen, die ihre Anhänger vermehrt zu Anschlägen in Europa aufruft. Eine Herausforderung für die Behörden: Für die Taten werden oft leicht zu besorgende Alltagsgegenstände oder Fahrzeuge als Waffen eingesetzt. Hier sei die verdeckte Arbeit des Verfassungsschutzes besonders wichtig, um mögliche Terrorzellen früh zu erkennen, sagte Beuth. Die Zahl der Islamisten blieb 2016 mit 4.170 auf dem Niveau des Vorjahres (4.150). Davon werden 1.650 Männer und Frauen der salafistischen Szene zugeordnet.

Rechtsextremismus

Die rechtsextremistische Szene fühlt sich laut Verfassungsschutz-Präsident Schäfer mit dem Flüchtlingsthema im Aufwind und hat zudem neues Selbstbewusstsein erlangt. Aktenkundig sind in Hessen 1.335 Rechtsextremisten, 25 mehr als im Jahr zuvor.

Sorge bereitet den Sicherheitsbehörden der hohe Zuwachs an gewaltbereiten Rechtsextremisten, deren Zahl innerhalb von einem Jahr um 250 auf 650 anstieg. Die Zahl der rechtsmotivierten Straf- und Gewalttaten stieg 2016 im Vergleich zum Vorjahr von 659 auf 799, darunter waren 23 Gewalttaten (2015: 20).

Neonazis waren in Hessen hauptsächlich im "Antikapitalistischen Kollektiv" (AKK) aktiv. Laut Verfassungsschutzbericht war das Netzwerk bislang überwiegend im Internet präsent, wurde jedoch 2016 mehr in der "realen" Öffentlichkeit sichtbar.

Reichsbürger

Bei den Reichsbürgern sei inzwischen das Dunkelfeld erheblich aufgehellt worden, sagte Beuth. Aktuell geht er von 1.000 Männern und Frauen in Hessen aus, die die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesetze nicht anerkennen. Knapp jeder fünfte Reichsbürger vertritt rechtsextremistische Ideologien. "Ihre Struktur ist sehr heterogen", sagte Schäfer. Es gebe sowohl Einzelne als auch Gruppen, in denen eine etwa dreistellige Zahl miteinander in Kontakt stehe.

Knapp 80 Reichsbürger seien im Besitz einer Waffenerlaubnis, mehr als 40 verfügten tatsächlich über Waffen. Die Sicherheitsbehörden setzen alles daran, diese zu entziehen, sagte Beuth.

Linksextremisten

Auch im linksextremistischen Spektrum sinke die Hemmschwelle zur Gewalt, sagte Beuth. Dies zeigten unter anderem die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg in diesem Jahr. In Hessen wurden der Szene 2016 etwa 2.570 Männer und Frauen zugerechnet, etwa so viele wie im Vorjahr.

Opposition mahnt bessere Strategien an

Auf die von den Gruppierungen ausgehende Gefahr will der Verfassungsschutz mit mehr Personal und Präventionsarbeit reagieren. Die SPD-Landtagsfraktion forderte eine konsequente Strategie insbesondere gegen rechtsextremistische Gruppen. "Diese Leute müssen intensiv von den Sicherheitsbehörden beobachtet und mit null Toleranz behandelt werden", sagte die innenpolitische Sprecherin Nancy Faeser.

Der innenpolitische Sprecher der Linken im Landtag, Hermann Schaus, nannte es erfreulich, dass der Verfassungsschutz "die Bedrohung durch Neonazis endlich einmal in den Mittelpunkt gerückt hat". Hier gebe es eine dramatische Entwicklung. Absurd nannte es Schaus, dass die AfD nicht beobachtet werde. Die AfD sei "die wesentliche Struktur der rechten Szene bis tief hinein zu militanten und rechtsterroristischen Gruppen und Personen", sagte er.

Aus Sicht der FDP-Fraktion wird hingegen "die Gefahr durch den Linksextremismus weiter unterschätzt". Obwohl die Anhängerschaft in diesem Spektrum größer sei als beim Rechtsextremismus oder Islamismus, gebe es "noch immer keine passgenauen Präventions- und Deradikalisierungsprogramme", kritisierte der innenpolitische Sprecher Wolfgang Greilich.