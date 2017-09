Der Hessentag bescherte Rüsselsheim im Juni mehr als eine Million Besucher. Im Oberbürgermeister-Wahlkampf hat das Defizit des Fests vor allem für Streit gesorgt. Amtsinhaber Burghardt hofft auf eine Wiederwahl am Sonntag. Das wollen zwei Männer verhindern.

Von einem ruhigen, dahinplätschernden Wahlkampf wie auf Bundesebene kann in Rüsselsheim keine Rede sein. Für Zündstoff hat immer wieder die Abrechnung des diesjährigen Hessentags gesorgt. Dass die Stadt unter dem Strich nicht mit einer schwarzen Null davon kommen würde, hatte Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) schon vor dem Ende des Landesfests im Juni gesagt.

Als Grund nannte Burghardt die gestiegenen Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen nach den Terroranschlägen von Berlin oder Nizza. Zur Zeit wird von einem Defizit von 2,7 Millionen Euro gesprochen. Noch liegt die endgültige Abrechnung aber noch nicht vor. Das sei politisches Taktieren, lautet dazu der Vorwurf aus dem Oppositionslager. Der Oberbürgermeister wolle die Zahlen bewusst erst nach der OB-Wahl an diesem Sonntag veröffentlichen. Joachim Walczuch, Kandidat der Liste "Wir sind Rüsselsheim" (WsR), spricht von einem viel höheren Minus, das er ausgerechnet habe.

Burghardt: "Zu Ende bringen, was ich anfing"

Wann immer Kritik am Minus aufkommt, das vom Hessentag übrig bleiben wird, hält der 1980 geborene Amtsinhaber dagegen: Das Landesfest sei ein Erfolg gewesen, betont Burghardt, es habe die Stadt durch viele bauliche Maßnahmen vorangebracht, den Rüsselsheimern zu einem Wir-Gefühl verholfen und den vielen Besuchern eine liebens- und lebenswerte Stadt gezeigt.

Dieses Gefühl möchte der gelernte Speditionskaufmann bewahren und auch künftig für die Stadt nutzen, etwa beim bürgerschaftlichen Engagement. Auch am Sicherheitsgefühl der Menschen in der Stadt will Patrick Burghardt weiter arbeiten. Die Einführung einer Stadtpolizei sei ein wichtiger Schritt gewesen, dem weitere folgten, verspricht er.

Gastgeber beim diesjährigen Hessentag: Rüsselsheims Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU). Bild © picture-alliance/dpa

"Ich möchte das zu Ende bringen, was ich in meiner ersten Amtszeit angefangen habe", sagt Burghardt, der bis zu seinem Amtsantritt im Rüsselsheimer Rathaus 2012 drei Jahre lang im Landtag saß. Der CDU-Politiker will weiter Schulden abbauen. Als Schutzschirm-Kommune muss die Opel-Stadt bis 2020 eine schwarze Null erreichen. Ein erster Schritt dorthin war die Zusammenlegung der Betriebshöfe von Rüsselsheim und Raunheim. Nach weiterem Einsparpotenzial in der Verwaltung will Burghardt fahnden.

Geplante Straßenbeitragssatzung erhitzt die Gemüter

Auch die Bürger müssen nach Ansicht von Burghardt weiter in die Pflicht genommen werden, damit das Regierungspräsidium Darmstadt den Haushalt der Stadt endgültig genehmigt. Dazu soll Rüsselsheim eine Straßenbeitragssatzung einführen. "Ich will nicht, aber ich muss", sagt der Oberbürgermeister dazu.

An der geplanten Satzung erhitzen sich die Gemüter. Auch wenn das Regierungspräsidium Darmstadt sie zur Auflage gemacht hat, lehnen die anderen beiden Bewerber ums Oberbürgermeisteramt Udo Bausch (parteilos) und Joachim Walczuch (WsR) sie ab. Und sie werfen Burghardt vor, er lasse die Bürger für die Schulden zahlen, die er während seiner Amtszeit gemacht oder nicht abgebaut habe.

Kandidat Bausch will mehr Unternehmen ansiedeln

Der Jurist und Diplom-Verwaltungswirt Bausch wurde 1956 in Frankfurt geboren, wuchs in Kelsterbach (Groß-Gerau) auf und lebte danach lange in Rüsselsheim-Königstädten. Er arbeitete als persönlicher Referent des Frankfurter Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann (SPD), in der Wirtschaftsförderung Frankfurt und ist seit 2010 Beigeordneter im rhein-hessischen Bad Kreuznach.

Udo Bausch tritt als unabhängiger Kandidat bei der OB-Wahl in Rüsselsheim an. Bild © Udo Bausch

Der zweifache Vater möchte im Fall seiner Wahl zum Rüsselsheimer OB vor allem für Gerechtigkeit in der Stadt sorgen. Jeder solle ein Potenzial entfalten können, niemand zurückbleiben. Außerdem stört den Hobbygärtner, dass manche Plätze und Grünflächen sehr ungepflegt wirken. Durch Projekte mit Rüsselsheimer Schulen will er schon bei Kindern und Jugendlichen die Weichen stellen, sich für eine saubere Stadt einzusetzen.

Am wichtigsten ist dem 61-Jährigen aber, die stark verschuldete Stadt Rüsselsheim finanziell wieder handlungsfähig zu machen. Dabei verlässt sich Bausch auf seine jahrelange Erfahrung in der Wirtschaftsförderung. Er möchte mehr Unternehmen ansiedeln und dadurch den Standort Rüsselsheim attraktiver machen. Bezahlbare Wohnungen und eine vorzeigbare Innenstadt gehören seiner Meinung nach auch dazu. Für das Opel-Altwerk möchte Udo Bausch - ebenso wie Burghardt - ein passendes Konzept entwickeln.

Kandidat Walczuch strebt neue Debattenkultur an

Als Dritter geht Joachim Walczuch ins Rennen um den obersten Posten im Rathaus. Der Geschäftsführer einer Immobiliengesellschaft ist 1964 in Rüsselsheim geboren und Vater von drei Söhnen. Sein politisches Engagement begann, als das Lachebad in Rüsselsheim geschlossen werden sollte. Auch in der Bürgerinitiative zur Rettung der Gerhart-Hauptmann-Schule war er aktiv.

2015 wurde die Liste "Wir sind Rüsselsheim" gegründet, die Walzcuch seit 2016 als Fraktionsvorsitzender anführt. Bei der Kommunalwahl 2016 wurde die WsR mit 12,9 Prozent hinter CDU und SPD drittstärkste politische Kraft in Rüsselsheim.

Für die Liste "Wir sind Rüsselsheim" geht Joachim Walczuch ins Rennen um den OB-Posten. Bild © Joachim Walczuch

"Fortschritt ist das Werk der Unzufriedenen." Auf dieses Zitat von Jean-Paul Sartre stößt man oft, wenn man sich mit Joachim Walczuch beschäftigt. Der politische Quereinsteiger möchte vieles anders machen in der Stadt: die lähmende Schuldenlast verringern, den Wohnungsmarkt verbessern, Kindergärten und Schulen planvoller sanieren, Verwaltung reformieren, Sicherheitskonzept für die Stadt erarbeiten. Er möchte sorgsamer mit dem Geld der Bürger umgehen und mit einer neuen Debattenkultur das Lagerdenken zwischen CDU und SPD überwinden.

Walczuch hat sich viel vorgenommen für seine Heimatstadt und denkt dabei an einen großen Rüsselsheimer, der viel bewegt hat: "Wäre Adam Opel mit den damals erhältlichen Nähmaschinen zufrieden gewesen - wir wären ein Dorf geblieben."

Schlagabtausch in Sozialen Medien

Obwohl die Kandidaten bei verschiedenen Diskussionen direkt aufeinander getroffen sind und ein direkter Austausch möglich war, gab es in Sozialen Netzwerken immer wieder den einen oder anderen Schlagabtausch. Da wurde von vergifteter Diskussionskultur in Rüsselsheim gesprochen, fehlender Transparenz oder Geldverschwendung für überteuerte Bauprojekte. Wie gesagt, kuschelig war dieser Wahlkampf nicht.