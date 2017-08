Will auch nach den Landtagswahlen 2018 vorne bleiben: Ministerpräsident Volker Bouffier.

Will auch nach den Landtagswahlen 2018 vorne bleiben: Ministerpräsident Volker Bouffier. Bild © picture-alliance/dpa

Volker Bouffier tritt 2018 nochmal an

Keine Lust auf Rente mit 67: Ministerpräsident Bouffier will sich auch kommendes Jahr wieder zur Wahl stellen. Das sagte er dem hr-fernsehen im hr-Sommerinterview.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will 2018 für eine weitere Amtszeit kandidieren und noch einmal bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Das erklärte er am Freitag im Sommerinterview des hr-fernsehens zum ersten Mal öffentlich. "Hessen ist ein so faszinierendes Land, wir stehen toll da. Das Land zu führen ist eine große Verantwortung, es ist aber auch eine Freude. Die Arbeit ist noch nicht fertig und deshalb bin ich bereit, das weiter zu führen", sagte der 65-Jährige.

Das Interview erscheint am Samstagmittag auf hessenschau.de

Die Leiterin des hr-Studios Wiesbaden, Ute Wellstein, hatte ihn gefragt, was besser zu ihm passe: der Ruhestand mit 67 oder arbeiten über das Alter von 70 Jahren hinaus. Den Vorschlag Ruhestand quittierte er mit einem Kopfschütteln: "Ich habe mein ganzes Leben immer gerne gearbeitet und daran hat sich nichts geändert."

Seit sieben Jahren im Amt

Bouffier ist seit August 2010 Ministerpräsident. Er wurde während der laufenden Legislaturperiode Nachfolger seines Parteifreundes Roland Koch, der zurücktrat, damals noch in einer Koalition von CDU und FDP. Nach der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2013 blieb er im Amt und führt seitdem die erste schwarz-grüne Koalition in einem deutschen Flächenland an.

Dass Bouffier sich noch einmal zur Wahl stellen wird, war bereits vermutet worden. Eine offizielle Bestätigung über eine erneute Kandidatur hatte er sich aber bisher offen gehalten.

