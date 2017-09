Wo mach' ich das Kreuzchen? Klar, darum geht es vor allem bei der Bundestagswahl. Kurz vor der Entscheidung stellen sich den Wählern in Hessen aber noch andere wichtige Fragen. Hier sind zehn von ihnen - samt Antworten und Service für Unentschlossene.

Wer will?

42 Parteien treten bundesweit an, 18 stehen auf dem hessischen Stimmzettel: von B wie das Bündnis Grundeinkommen (BGE) bis V wie die Partei für Veränderung, Veganer und Vegetarier (V-Partei³). Manche Ziele sind spaßig, wie die der "PARTEI", Tiermediziner den Mangel an Landärzten beheben zu lassen. Bestrebungen von NPD oder DKP nimmt der Verfassungsschutz dagegen ernst genug für laufende Beobachtungen. In den Bundestag werden dem jüngsten ARD-Deutschlandtrend zufolge die ersten sechs Parteien auf dem Stimmzettel kommen: CDU, SPD, Grüne, Linke, AfD und FDP.

Wer darf?

4,3 Millionen Hessen sind wahlberechtigt, 1,6 Prozent weniger als zuvor – in 22 Wahlkreisen von Nummer 167 bis 188, von Waldeck bis zur Bergstraße. 220.000 junge Hessen dürfen zum ersten Mal ihre Kreuzchen machen. Den Ton geben aber andere an: Rund zwei Drittel aller Wahlberechtigten in Hessen sind älter als 45. Frauen sind in der Überzahl, mit 52 Prozent aber nur ganz leicht.

Wer hat schon?

Briefe zu schreiben ist out, Briefwahl im Trend: Bis Donnerstagabend hatten in Frankfurt schon 100.493 Menschen postalisch abgestimmt - mehr als jeder fünfte aller Wahlberechtigten. Das ist ein Zuwachs gegenüber 2013 um mehr als 20 Prozent - und bis Freitagabend gingen noch Briefwahlunterlagen raus. Ob Gießen, Offenbach, Wiesbaden oder Lahn-Dill - anderswo ist es ähnlich. Vielerorts sind die Unterlagen sogar knapp geworden. "Wir haben erstmals nachbestellen müssen", heißt es aus dem Wahlkreis Schwalm-Eder. Die Beliebtheit der Briefwahl steigt seit 2008 merklich an. Seit damals müssen Antragsteller nicht mehr begründen, was sie vom Besuch im Wahllokal abhält.

Wann weiß man Genaueres?

Rasch, was das bundesweite Ergebnis angeht. Mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr kommen gleich die ersten Prognosen, gegen 18.15 Uhr die erste Hochrechnung. Für Hessen gibt es das nicht. Mit den ersten Gemeindeergebnissen ist gegen 19 Uhr zu rechnen, mit den ersten Wahlkreisergebnissen ab 21 Uhr, mit dem hessenweiten Ergebnis erst irgendwann nach Mitternacht. Vor vier Jahren lieferte die 1.600-Einwohner-Gemeinde Cornberg (Hersfeld-Rotenburg) als erste ihre Zahlen. Das letzte Ergebnis kam gegen 1 Uhr vom Wahlkreis Wiesbaden. Das vorläufige Landesergebnis stand um 1.30 Uhr fest.

Die Wahlberichterstattung im hr Online, im Fernsehen und im Hörfunk: Der hr berichtet am Sonntag umfassend und bis in die Nacht über die Bundestagswahl. Reporter sind in allen Wahlkreisen unterwegs.

hessenschau.de hält Sie vom Mittag an im Liveticker auf dem Laufenden, am Abend folgen alle Ergebnisse bis zur kleinsten Gemeinde, Reaktionen und Analysen. tagesschau.de schickt Ihnen auf Wunsch mit seinem Messenger-Angebot Novi das Ergebnis aus Ihrem Wahlkreis aufs Handy .

Im hr-fernsehen beginnt um 17.45 Uhr die Sendung "hessen wählt: Die Bundestagswahl 2017". Weitere Ausgaben folgen um 20.15 Uhr und um 22.15 Uhr, ab 23.45 bis 4.25 Uhr mit allen Wahlergebnissen im Überblick.

Wie war's beim letzten Mal?

Deutlich vorne lag 2013 im Bundesland die CDU mit 39,2 Prozent vor der SPD (28,8%), Grünen (9,9%) und Linken (6%). FDP und AfD schafften 2013 hessenweit, was ihnen bundesweit misslang: mit jeweils 5,6 Prozent über die Fünf-Prozent-Hürde zu hüpfen. Das hätten alle anderen Kleinparteien, NPD und Piraten inklusive, rechnerisch nicht einmal geschafft, wenn sie ihre Stimmen zusammengelegt hätten.

Wo wird es interessant?

Da zum Beispiel da, wo die bisherigen Sieger mit neuen Kandidaten antreten - oder fast neuen. In Waldeck hat Thomas Viesehohn (CDU) 2013 überraschend gewonnen - obwohl die SPD das Mandat gepachtet zu haben schien. Behält die Chance-Analyse von hessenschau.de recht, wird es auch anderswo eng - und gerade SPD-Abgeordnete mit Direktmandat dürfen sich nicht allzu zu sicher fühlen. Aus dem Ergebnis von Peter Tauber, dem Generalsekretär der Bundes-CDU, lässt sich vielleicht auch im Falle eines erneuten Erfolges im Wahlkreis Main-Kinzig/Schotten/Wetterau II was herauslesen. Sein Image hat nach einer innerparteilichen Mobbingaffäre und Äußerungen über Mehrfach-Minijobber etwas gelitten.

Wo droht Langeweile?

Seit Gründung der Bundesrepublik 1949 haben sich drei hessische Wahlkreise als uneinnehmbar erwiesen. In Kassel gewann bei 18 Wahlen stets der SPD-Bewerber. Am klarsten waren die 60 Prozent für den späteren Ministerpräsidenten Holger Börner 1972. Fest in CDU-Hand war in all den Jahren auch der Wahlkreis Fulda. Bei zuletzt 58 Prozent darf der Abgeordnete Michael Brand auch diesmal einen ruhigen Wahlabend planen. Alles andere wäre auch beim CDU-Rebellen Klaus-Peter Willsch im Wahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg sensationell. Immer war die CDU vorn, Willsch selbst schon fünfmal. Und je mehr er wegen Euro-Rettung oder Flüchtlingspolitik auf Distanz zu Angela Merkel ging, desto besser war sein Ergebnis.

Wer steigt aus?

Zahlreiche hessische Bundestagsabgeordnete kandidieren nicht mehr. Darunter sind gleich vier Politiker mit Ministererfahrungen: der 81 Jahre alte Ex-Forschungsminister und Kohl-Weggefährte Heinz Riesenhuber, Ex-Verteidigungsminister Franz Josef Jung, Ex-Familienministerin Kristina Schröder (alle CDU) und die amtierende Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). Schluss ist nach 27 Jahren und ihrem Austritt aus der CDU für die Merkel-Gegnerin Erika Steinbach. Und nach nur einer Legislaturperiode auch für den Afrika-Experten der CDU und Ex-Schauspieler Charles Huber. Der Grüne Tom Koenigs, langjähriger UN-Sonderbeauftragter, hört mit 73 auf.

Wer steigt um?

Falls die Stimmen reichen: Hans-Jürgen Irmer aus Wetzlar, bislang Rechtsaußen der CDU im Wiesbadener Landtag, zieht es nach Berlin. Für die schwarz-grüne Koalition in Hessen war er in den vergangenen Jahren unter anderem mit Äußerungen über Muslime und Homosexuelle zur Belastung geworden. Die gleiche Karriere vom Landtags- zum Bundestagsabgeordneten will Timon Gremmels mit seiner Kandidatur im Wahlkreis Kassel einschlagen. Er ist derzeit Vize-Fraktionschef der SPD im Landtag.

Wenn sollte man wählen?

Der eine sagt so, der andere so. Falls Sie es immer noch nicht wissen: Sie sind nicht allein. Knapp ein Drittel der Wähler legt sich erst in der Wahlkabine endgültig fest , wie das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap aus Nachwahlbefragungen weiß. Und falls Sie jetzt nicht noch alle Wahlprogramme durcharbeiten wollen: Last-Minute-Hilfe leisten unser Wahlprogramm-Check aus Hessensicht, der Wahlprogrammvergleich der Kollegen von tagesschau.de und ein Durchgang am Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung.