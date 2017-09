Rente und Pflege macht SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Darmstadt zum Endspurt-Thema. Der Andrang auf dem Marktplatz könnte die SPD ermutigen. Schulz sprach über Merkel, die AfD - und ein einziges Mal über Würselen.

Die Ausgangslage: Als sich Kanzlerkandidat Martin Schulz im Februar bei der Hessen-SPD vorstellte, berauschte sich die Partei an ihm. Inzwischen sind die Umfragen im Keller. Bei der vergangenen Bundestagswahl erzielte die SPD 25,7 Prozent, in Hessen 28,8 Prozent. Der jüngste Deutschlandtrend der ARD sieht die SPD bei 20 Prozent, eine Forsa-Umfrage bei 23 Prozent. Schulz beteuerte am Dienstag auf dem Marktplatz in Darmstadt dennoch tapfer, er gehe davon aus, die örtliche SPD-Kandidatin werde ihn bald zum Bundeskanzler wählen.

Was war los: Umfragen hin oder her, rund 2.000 Menschen drängten sich am Dienstagabend unter freiem Himmel, um Schulz zu sehen. Sehr, sehr viele, sagte ein Polizist, mehr als bei den SPD-Kanzlerkandidaten der vergangenen Wahlen. Die inzwischen an die Grünen gefallene frühere SPD-Hochburg Darmstadt zeigte sich interessiert. Der Regen hörte auf, als Schulz den Platz betrat. Das Rednerpult für ihn stand vor der Bühne, mitten im Publikum. Bei der SPD wissen sie: Bürgernähe kann Schulz.

Die Themen: Zwei Wahlversprechen gab Schulz ab. Er sagte wie schon in der ARD-Wahlarena am Vorabend einen "Neustart in der Pflege" zu. Und er legte sich fest: "Eine Rentenkürzung oder eine Rente mit 70 wird es mit der SPD nicht geben." Für diese beiden Endspurt-Themen der SPD gab es heftigen Beifall. Dazu legte er sich für eine schärfere Mietpreisbremse, sozialen Wohnungsbau, das Ende der Zwei-Klassen-Medizin und Europa ins Zeug.

Die Attacken: Er habe immer doppelte Arbeit, sagte Schulz. Er müsse nicht nur sein Programm vorstellen, sondern auch das von Kanzlerin Merkel - sie selbst tue es ja nicht. "Man kann sich auch an allem vorbei mogeln", warf er Merkel vor. Dabei gebe es klare Unterschiede. Die Alternative sei zum Beispiel: Es gebe die Wahl zwischen "Aufrüstung à la Donald Trump", wie Merkel sie wolle, und Investitionen in Bildung, Wohnungsbau und Internet, wie er sie vorschlage.

Was verpuffte: Im Breitband-Ausbau hänge Deutschland hinter Chile und Mexiko her, wetterte Schulz. Ganz so wie die FDP am Vortag in Frankfurt, die Laos und Bulgarien als Vergleich bemüht hatte. Die FDP allerdings konnte darauf verweisen, dass sie nicht in der Regierung saß.

Wo gab es den lautesten Beifall: Wenn man Namen mit Verachtung ausspucken kann, dann tut das Schulz mit der AfD und ihrem Spitzenkandidaten Alexander Gauland, der jüngst Stolz auf die Soldaten der Wehrmacht eingefordert hatte. "Das ist die Sprache der Totengräber der deutschen Demokratie", sagte Schulz und erinnerte daran, einst seien Sozialdemokraten für ihr Nein zum Ermächtigungsgesetz ins KZ gekommen. Zur AfD sagte er: "Geht wählen, damit die klein bleiben." Heftiger Applaus.

Ein rührender Moment: Schulz war noch nicht da, als Brigitte Zypries auf der Bühne stand, zum letzten Mal als Darmstädter Bundestagsabgeordnete. Die Bundeswirtschaftsministerin, die nicht mehr kandidiert, erinnerte an ihren Anfang in Darmstadt vor zwölf Jahren, wie viel Freude die Arbeit gemacht habe - und dann bricht ihre Stimme und ihre Augen werden ein wenig feucht. Und Zypries ist wohl selbst überrascht, dass sie "ganz gerührt" ist.

Und was war mit Würselen? Nur einmal in seiner knapp einstündigen Rede erinnerte Schulz an seine Heimatstadt, in der er Bürgermeister war - und die er bislang gerne und häufig erwähnt im Wahlkampf. "Wenn ich bei mir zuhause in Würselen über das Kooperationsverbot rede, schauen die mich ratlos an", sagte er. Und, man ahnt es, die Bürger von Würselen sind aus seiner Sicht zu Recht ratlos. Das Verbot für den Bund, in der Schulpolitik mit den Ländern zu kooperieren, gehöre abgeschafft, sagte Schulz.