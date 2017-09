Es gibt kein kleineres Ziel als die Rettung der Erde: Beim Wahlkampf-Endspurt nahmen sich die Grünen Großes vor. Tarek Al-Wazir prophezeite die Rettung der Autoindustrie durch sie – und fand das selbst überraschend.

Die Ausgangslage: In der Darmstädter Centralstation war die Zielrichtung der Grünen am Donnerstag klar: Sie wollen drittstärkste Kraft werden und in die nächste Bundesregierung. Allerdings stehen die Grünen im Kampf um die Position der drittstärksten Kraft derzeit schlechter da als FDP, Linke und AfD. Der letzte Deutschlandtrend der ARD sah die Grünen bei 7,5%, bei der letzten Bundestagswahl stand die Partei in Hessen noch bei 9,9% .

Die Themen: Alles Gute kommt von den Grünen, könnten die Reden des hessischen Spitzenpersonals beim Wahlkampf-Höhepunkt zusammengefasst werden. "Die Grünen retten mit der E-Mobilität die deutsche Autoindustrie", prophezeite Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir – und fügte selbstironisch an, er hätte nicht gedacht, dass er mal die Rettung der Autoindustrie durch seine Partei versprechen würde.

Der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour sagte, es ginge bei dieser Wahl um nicht weniger als das "Überleben der Menschheit". Das bezog er auf die AfD, mit der "in 72 Stunden Nazis in den Reichstag einziehen" könnten. Er machte aber gleich auch einen ganzen Blumenstrauß anderer Themen wie Rechtsstaatlichkeit, Humanität, Finanzmarktregulierung und Frieden zu grünen Themen. Die hessische Spitzenkandidatin Daniela Wagner stellte in ihrer Rede die Grünen als die einzig wahre Partei gegen den Klimawandel und für die Energiewende dar, das traditionelle Kernthema der Partei. Und als gäbe ihnen die Weltlage recht, wurden auch die verheerenden Stürme in der Karibik mehrfach erwähnt – die, so die Grünen, zum Teil eben auf den Klimawandel zurückgingen.

Die Attacken: Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) wurde für seine angebliche Inkompetenz bei der Maut und der Diesel-Affäre gescholten, ebenso häufig nannte Al-Wazir die schwarz-rote Bundesregierung, die sich nach seiner Auffassung endlich ein Beispiel an den hessischen Fortschritten bei Verkehr und Umwelt nehmen sollte – den von den Grünen besetzten Ministerien. Er beschuldigte den Bund, ihn als Wirtschaftsminister in Hessen am Fortschritt bei Verkehrs- und Umweltthemen zu hindern.

Die AfD bekam mit deutlichen Nazi-Vergleichen ihr Fett weg. Zum Ende seiner Rede verlas Al-Wazir als Mahnung eine E-Mail, die angeblich AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel im Jahr 2013 geschrieben haben soll und für deren rassistischen Inhalt sie in den Medien zuletzt hart attackiert wurde. Man müsse mit dem Begriff "Nazis" vorsichtig sein, sagte Al-Wazir – aber wie zuvor Nouripour machte er klar, in der AfD seien Nazis, nicht besser als jene in dunkler Vergangenheit.

Der persönlichste Moment: In seiner Rede sprach Al-Wazir seinen Vater an, der im Jemen lebe – ein Land, das vom Krieg zerrüttet ist. Al-Wazir nahm den zerstörerischen Konflikt zum Anlass, die Regierungsambitionen seiner Partei zur Notwendigkeit zu erklären: "Wenn ich sehe, dass mein Land Waffen an Saudia Arabien liefert, dann ist das schon der Grund, warum die Grünen in die nächste Bundesregierung müssen."

Der lustigste Moment: Nouripour wollte den FDP-Chef angreifen, aber er versprach sich und sagte "Patrick Lindner". Als er vom Publikum mit "Christian"-Rufen korrigiert wurde, verbesserte er sich scherzhaft mit "Patrick Tinder" - und machte den FDP-Spitzenkandidaten mit dem Namen einer Dating-App weiter zum Gespött. Damit kassierte er die meisten Lacher des Abends.

Das erklärte Ziel: Die Grünen wollen in die Regierung und drittstärkste Kraft im Bundestag werden, das Wort Opposition fiel in Darmstadt kein einziges Mal. Ob sie für Regierungsmacht auch den Preis zahlen würden, mit der CDU und der FDP zu koalieren, die von den Grünen im Wahkampf immer wieder hart kritisierten wurden, blieb an diesem Abend offen.