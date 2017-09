Sie kam, sprach und erklärte sich zur Besten für den Job: Kanzlerin Merkel war beim Wahlkampf-Endspurt der CDU in Heppenheim gewohnt souverän. Der Konkurrenz schenkte sie kaum ein Wort. Laute Störer waren aber da.

Die Ausgangslage: In der Woche vor der Wahl sackten die Werte der CDU noch einmal um zwei Prozent ab auf 36%. Verglichen mit dem Ergebnis der Bundestagswahl 2014 (41,5%) ist das wenig. Und trotzdem weit mehr als die SPD in Aussicht hat. Die Kanzlerin scheinen diese Zahlen nicht unruhig zu machen, in Heppenheim war sie sich am Freitagnachmittag besonders bei einem sicher: Das Land ist wegen der CDU in einem gutem Zustand und es wird stabil bleiben – wenn sie wiedergewählt wird.

Was war los: Bei Sonnenschein erwarteten 800 Merkel-Fans auf Bierbänken mit CDU-Strohhüten und schwarz-rot-goldenen "Voll-muttiviert"-Schildern den Auftritt Merkels. Als Einheizer spielte die Band "Victory 2017" Schlager von Helene Fischer, die Stimmung war entspannt , fast brav wurde dem Programm applaudiert. Auf dem gesamten Platz – auch jenseits des abgesperrten Bereichs – schätzte die Polizei 3.000 Menschen.

Weitere Informationen WAS BEDEUTET DIE BUNDESTAGSWAHL FÜR HESSEN? Die Wahlprogramme im Hessen-Check Ende der weiteren Informationen

Die Gegner: Gekommen waren Windkraftgegner und AfDler, die gegen Merkel pfiffen und kleinere Gruppen, die wiederum Schilder mit Parolen gegen die AfD dabei hatten. Es gab die ganze Zeit einen Lärmteppich durch Trillerpfeifen und "Lüge, Lüge, Lüge"-Rufen gegen die Kanzlerin – laut Polizei kam es aber nicht zu Auseinandersetzungen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) griff in seiner Rede den Lärm aus den hinteren Reihen auf: "Mit Trillerpfeifen kann man Krawall machen, aber keine Politik."

Die Themen: Das Thema der Kanzlerin war die Kanzlerin selbst, ihre erfolgreiche Politik der vergangenen Legislaturperioden. Das Land sieht sie bei Steuer, Familienpolitik, digitalem Wandel, Innerer Sicherheit und wirtschaftlichem Erfolg auf gutem Weg. Merkel bot viel CDU-Programm und wenig Überraschendes. Für sie ist Deutschland ein sicheres Schiff in einem wogenden Meer: "Wir sind umgeben von einer unruhigen Welt", sagte sie mit Verweis auf Brexit, Nordkorea, Hass und Gewalt – und gleichzeitig vermittelte sie das Gefühl, sie habe das alles irgendwie unter Kontrolle. Die AfD erwähnte sie erst gar nicht.

Die Kanzlerin attackiert – nicht: Die Kanzlerin will Kanzlerin werden, beteuerte sie erneut in Heppenheim: "Das ist eine wunderbare Aufgabe". Und so verschwendete sie keinen Satz an die Konkurrenz. Nur einmal erwähnte sie nebenbei die SPD – die habe sich zu ihrer Enttäuschung bis heute nicht gegen ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis entschieden. Das missfällt Merkel, weil das in ihren Augen der von ihr beschworenen Stabilität entgegenstehen würde: "Keine Experimente", sagte sie dazu, der alte CDU-Wahlkampf-Schlager.