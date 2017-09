Wer hat in welchem Stadtbezirk die Nase vorn? Wo war die Wahlbeteiligung am größten? Alle Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl in Offenbach in einer interaktiven Karte.

Hinweis: Die Stadt Offenbach veröffentlich keine Wahlergebnisse für einzelne Stadtteile, da die Stadtteile sich nicht eindeutig voneinander trennen lassen. Stattdessen gibt das Wahlamt aber Ergebnisse für die sogenannten Statistischen Bezirke heraus. Davon gibt es für Offenbach 19 Stück. Die Ergebnisse dieser verschiedenen Bezirke sehen Sie oben in der Karte. Nicht darin enthalten sind die Briefwahlstimmen. Diese Ergebnisse werden gesondert ausgewertet und beziehen sich auf die gesamte Stadt Offenbach.

Karte: Karsten Hufer