In Offenbach haben die Bürger heute ihren neuen Oberbürgermeister gewählt. Zur Wahl standen sieben Kandidaten. Wer gewonnen hat, steht noch nicht fest. Eine Stichwahl gilt als wahrscheinlich.

Sieben Kandidaten standen am Sonntag in Offenbach für den Posten des Oberbürgermeisters zur Wahl. Sie konkurrieren um die Nachfolge des noch amtierenden Oberbürgermeisters Horst Schneider (SPD), der Anfang 2018 in den Ruhestand geht. Als Favoriten galten der Stadtkämmerer Peter Freier (CDU), Bürgermeister Peter Schneider (Grüne) und Offenbachs SPD-Chef Felix Schwenke.

Geringe Wahlbeteiligung zur Halbzeit

Von den rund 130.00 Einwohnern sind rund 92.000 wahlberechtigt. Mit ersten Ergebnissen aus einzelnen Wahllokalen wird zwischen 18.20 Uhr und 19 Uhr gerechnet. Aller Voraussicht nach läuft es auf eine Stichwahl hinaus. Diese würde am 24. September stattfinden, parallel zur Bundestagswahl. Um 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung nach Angaben des Wahlamts lediglich bei 13,2 Prozent.

Weitere Informationen Kandidaten im Fragebogen hessenschau.de hat allen sieben Kandidatinnen und Kandidaten vor der Wahl einheitliche Fragebögen geschickt. Hier finden Sie die Antworten. Ende der weiteren Informationen

Außer den drei Topkandidaten standen vier weitere Bewerber zur Wahl: die Linken-Fraktionsvorsitzende Elke Kreiss, die AfD-Chefin Christin Thüne, Helge Herget von der Piratenpartei und Muhsin Senol vom Forum Neues Offenbach (FNO).

Auf den neuen Oberbürgermeister von Offenbach warten viele Aufgaben. Weit oben auf der Agenda stehen der Ausbau der Schulen, die Verbesserung der Straßen und nicht zuletzt muss die hochverschuldete Stadt grundlegend aufpoliert werden.