Die hessische Linke setzt beim Endspurt vor der Bundestagswahl auf den Straßenwahlkampf. Die Partei hofft auf die Stimmen von enttäuschten Merkel-Wählern - und muss immer wieder den Unterschied zur AfD erklären.

Die Ausgangslage: Anders als die anderen großen Parteien macht die Linke in Hessen im Wahlkampf-Endspurt keine Großveranstaltung mit prominenten Rednern aus der Parteispitze. Die Partei setzt ganz auf den Straßenwahlkampf. Mit Kleinbussen tourt sie durchs Land und stellt sich ausgestattet mit Flyern, Kugelschreibern und roten Brillenputztüchern in die Fußgängerzonen.

Weitere Informationen Bundestagswahl: Die Wahlprogramme im Hessen-Check Ende der weiteren Informationen

In Oberursel ( Hochtaunus) legte die Linke am Dienstag ein großes Transparent mit den zentralen Forderungen der Partei auf die Straße - die Passanten durften mit Markern einen Strich hinter für sie wichtige Themen machen. Jemand hat das Transparent noch um einen Anti-Nazi-Aufkleber und die Forderung "Rassismus contra geben" ergänzt. Die Linke will mit sozialen Themen und dem Widerstand gegen Rechts punkten. Im letzten Deutschlandtrend der ARD lag die Linke bei 9 Prozent - noch hinter AfD und FDP. Trotzdem bleibt das Ziel: Als drittstärkste Kraft in den Bundestag einziehen.

Mit dem Edding abstimmen - zumindest über die Thesen der Linken. Bild © hr

Die Stimmung: Wenn es nach den Gesprächen auf der Straße ginge, müsste die Linke bei den Wahltrends viel besser da stehen, sagt Silvia Lehmann, Direktkandidatin im Wahlkreis Hochtaunus: "Der Zuspruch ist so groß, dass wir uns wundern, warum wir so wenige Stimmen bekommen." Für manche sei es womöglich doch noch eine Hürde, vom Gewohnten abzuweichen und am Ende bei der Linken das Kreuz zu setzen.

Michael Müller, Sprecher der hessischen Linken, sagt, vor vier Jahren sei man beim Wahlkampf für die Linke manchmal noch angeschrien worden. Diese Zeiten seien aber vorbei. Und Achim Kessler, einer der Spitzenkandidaten in Hessen, pflichtet ihm bei: Viele seien bei den Themen Rente, Pflege und Soziales von der SPD enttäuscht und auch viele ehemalige Merkel-Wähler kämen an den Stand und erzählten, dass sie entschieden hätten, erstmals die Linkspartei zu wählen.

Kessel meint, seine Partei könne vom schlechten Stand der anderen Parteien profitieren: Eine Wählerwanderung von CDU und SPD zur Linken - das wäre eine Bestätigung des Eindrucks beim Straßenwahlkampf. Bauchschmerzen haben die Linken mit Blick auf den Wahlsonntag nicht - eher Vorfreude auf die Party.

Die Top-Themen: "Wir spannen ein soziales Netz" - das steht auf einem Schild, dass die Linken-Politiker in Oberursel symbolisch auf ein orangenes Netz auf dem Boden gelegt haben. Kessler ist sich sicher: Mit dem Thema Soziale Gerechtigkeit hat die Linke ein Thema auf die Agenda gesetzt, das vielen Sorge bereitet - und anders als die AfD habe die Partei ihre Konzepte zu Rente und Steuern auch durchgerechnet. Damit sei die Linke die einzige Partei, die das Soziale klar in den Vordergrund stelle.

Weitere Forderungen der Partei sind: mehr sozialen Wohnraum zu schaffen und sich gegen Rassismus einsetzen.

Angstgegner AfD?: "Wir werden öfter in die Nähe der AfD gestellt", sagt Linken-Direktkandidatin Lehmann. Da hieße es dann, "ihr habt ja die gleichen Themen". Manchmal sei man sich mit Wählern auch einig im Gespräch über die sozialen Anliegen der Linken - und dann käme plötzlich die Behauptung: "Die Flüchtlinge nehmen uns alles weg". Lehmann sagt, da helfe es nur zu erklären, dass die AfD vielleicht ähnliche Themen anspreche, die Inhalte aber völlig andere seien. Die Thesen der AfD seien nur leere Hülsen, sagt Lehmann. Bei den Ständen auf der Straße beobachte sie oft, wie ältere Herren gerne zum Stand der AfD laufen - und die Jüngeren zur Linken kommen.