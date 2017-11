Wird da mit zweierlei Maß gemessen? Warum darf die CDU auf Facebook mit dem Fuldaer Stadtwappen werben, die AfD aber nicht? Die Stadt Fulda gab nun Antworten.

Die AfD darf nicht mit dem Wappen der Stadt Fulda werben - weder auf ihrer Facebookseite noch anderswo. Diese Meldung hat am Mittwoch für viel Zustimmung gesorgt, bei einigen Facebook-Nutzern aber auch die Frage aufgeworfen, warum der AfD etwas verboten wird, was dem CDU Stadtverband Fulda erlaubt ist: Der Stadtverband nutzt das Stadtwappen nämlich als Facebook-Profilbild und auch auf seiner Homepage .

Die Stadt Fulda hatte die AfD am Mittwoch aufgefordert, das Stadtwappen zu entfernen. Die Begründung: Die AfD verknüpfe mit Logo und Wappen konkrete politische Aussagen, "sodass für Außenstehende der Eindruck entstehen könnte, es handele sich um Aussagen, die in irgendeiner Form von der Stadt mitgetragen werden". Das wolle die Stadt vermeiden.

"Kein förmlicher Antrag"

Einen Facebook-Nutzer verwunderte die Begründung. Er verwies auf den CDU Stadtverband - auch auf dessen Homepage und seiner Facebookseite sind politische Aussagen zu lesen.

Am Donnerstag präzisierte ein Sprecher der Stadt deshalb auf Nachfrage: "Grundsätzlich behandeln wir alle politischen Parteien oder auch Vereine gleich", erklärte er. "Zunächst muss aber einmal ein förmlicher Antrag gestellt werden. Das hat die AfD nicht gemacht, die CDU schon."

Sitz des Verbands nicht klar

Zudem sei es der Kreisverband der AfD gewesen, der das Wappen geführt habe. "Wo der genau sitzt, ist nicht ganz klar. Es muss aber Fulda sein", sagte der Sprecher weiter. In der Tat: Im Impressum des AfD Kreisverbandes steht als Adresse eine nicht existente Straße 1 in Fulda, Telefonnummern sind unkenntlich gemacht.

Letztendlich sei die Voraussetzung für die Verwendung des Wappens wie in anderen Städten in einer Satzung festgelegt , die beachtet werden müsse: "Die berechtigten Interessen der Stadt Fulda dürfen nicht beeinträchtigt werden", unterstrich der Sprecher. Das habe die Stadt bei der AfD aber so gesehen.