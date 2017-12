Im Streit um den Kurs der Sozialdemokraten attackiert SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel Außenminister Sigmar Gabriel. Dabei warnt er vor dem Weg in den politischen Abgrund - und legt einen Text Gabriels beiseite.

Er habe sich bei der Lektüre von Sigmar Gabriels Ausführungen "die Augen gerieben", sagte SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel in einem am Montagabend veröffentlichten Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschlands.

Gabriel hatte in einem Gastbeitrag für den "Spiegel" geschrieben , über Begriffe wie "Leitkultur" oder "Heimat" müsse in der SPD wieder offen diskutiert werden. Zudem erklärte er, die SPD habe in der Vergangenheit zu sehr auf Themen wie Umwelt oder Datenschutz gesetzt, zu Lasten von Wirtschaft und innerer Sicherheit.

"Wer war denn Vorsitzender?"

Schäfer-Gümbel sagte, er habe sich bei der Lektüre gefragt, "wer denn in den letzten Jahren Verantwortung als Parteivorsitzender und Wirtschaftsminister getragen hat". Gabriel war von 2009 bis 2017 SPD-Vorsitzender und von 2013 bis 2017 Wirtschaftsminister.

Die Versöhnung von Arbeit und Umwelt sei eine schwere Aufgabe, aber lösbar, sagte Schäfer-Gümbel, "ich würde diesen Anspruch niemals aufgeben." Er halte auch die Arbeitsteilung - die SPD kümmert sich um Soziales, die Grünen um Umwelt - für falsch. Gleiches gelte für Liberalität und Weltoffenheit, die wie die soziale Sicherheit zur Identität der SPD gehörten. "Dies in Frage zu stellen, würde in den politischen Abgrund führen", sagte Schäfer-Gümbel, der auch Bundes-Vize seiner Partei ist.

"Text beiseite gelegt"

Schäfer-Gümbel, der im nächsten Jahr Spitzenkandidat der SPD bei der Landtagswahl ist, sagte, am Ende habe er sich entschieden, den Text Gabriels beiseite zu legen. Er sei nur ein Beitrag unter vielen in der laufenden Debatte.