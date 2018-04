"Denen entgegentreten, die Hass verbreiten": Das hat der Limburger Bischof Bätzing gerade erst wieder gefordert. Kirchen suchen lange schon nach Strategien, wie sie mit AfD und anderen Akteuren vom rechten Rand umgehen sollen. Es geht auch um den eigenen Markenkern.

In der Osternacht blitzte das Thema wieder auf, in Georg Bätzings Predigt im Hohen Dom zu Limburg: Die Zukunft der Osterbotschaft stehe "auf des Messers Schneide". Es sei an allen Christen, sich für das Evangelium einzusetzen, auf ganz unterschiedliche Weise. Er selbst wolle "aufstehen und denen entgegen treten, die nur polarisieren, Hass verbreiten, die Wahrheit verdrehen, um Menschen gegeneinander zu treiben."

Mit "denen" meint Bätzing auch die rechtspopulistischen Kräfte in der Gesellschaft, wie das Bistum auf Nachfrage bestätigt. Für die Kirchen in Hessen ist die Konfrontation mit diesen Tendenzen ein Dauerthema – seit die Fremdenfeindlichkeit zuzunehmen begann und die AfD von Wahlerfolg zu Wahlerfolg eilte, also seit mehreren Jahren schon.

Den Begriff "christlich" schützen

Es geht den Glaubensgemeinschaften dabei nicht nur um Toleranz und Nächstenliebe allgemein, sondern auch darum, den eigenen Markenkern vor dem Zugriff der Rechten zu schützen. Die bedienen sich gern beim Christentum, um insbesondere Muslime auszugrenzen.

Jüngstes Beispiel: AfD-Bundeschef Jörg Meuthen, protestierte vor Ostern dagegen, dass eine Supermarktkette einen Schokohasen "Traditionshase" und nicht "Osterhase" nennt. Meuthen vermutete, das Kaufhaus wolle nicht die religiösen Gefühle von Muslimen verletzen. Das war insofern eine eigenartige Argumentation, weil der Hase bei der fraglichen Kette schon seit 1992 so heißt, als noch deutlich weniger Muslime in Deutschland lebten, und der Hase auch kein genuin christliches Symbol ist. Meuthen dagegen sah in dem Namen einen Akt der "Unterwerfung", weil Deutschland "christlich geprägt" sei, "nicht islamisch".

"Wir wehren uns dagegen, dass der Begriff des 'Christlichen' für politische Zwecke populistisch instrumentalisiert wird", hält die Diözesanversammlung (DV) des Bistums Limburg dem in einer Erklärung gegen den Rechtspopulismus entgegen. Die DV ist die gewählte Vertretung der Gemeindemitglieder im Bistum. Präsidentin Ingeborg Schillai betont im Gespräch mit dem hr, eine Abgrenzung gegenüber Rechtspopulismus tue Not. Die DV sehe es als Teil ihres Auftrags, "weiterhin für eine offene, tolerante Gesellschaft einzutreten".

Das Parteibuch spielt keine Rolle für die Kirchenmitgliedschaft

Wie aber umgehen mit Gläubigen oder gar Mitarbeitern, die gleichzeitig auch rechten Positionen nahestehen? Volker Jung, Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sagte dazu bereits vergangenes Jahr: "Selbstverständlich sind weder Arbeitsvertrag noch Kirchenmitgliedschaft an ein bestimmtes Parteibuch gebunden. Aber: Das Gespräch muss gesucht werden, wo christliche Grundorientierungen verletzt werden." Aus den Reihen der AfD seien immer wieder Positionen zu hören, "die ich für unvereinbar mit dem christlichen Menschenbild halte", so Jung.

Vergangenes Jahr war zum ersten Mal eine Vertreterin der AfD offiziell bei einem evangelischen Kirchentag, in diesem Mai wird das auch zum ersten Mal bei einem Katholikentag der Fall sein: Der kirchenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Volker Münz wird in Münster an einer Diskussionsrunde gemeinsam mit Vertretern anderer Parteien auftreten. Limburgs DV-Präsidentin Schillai begrüßt das: "Wenn das mit Vertretern anderer Parteien zusammen stattfindet und fair diskutiert wird, finde ich das in Ordnung."

Ebenfalls thematisiert werden in Münster Schillai zufolge auch viele der Themen, "die von der AfD aufgegriffen werden, sei es der Islam, angebliche Überfremdung, Flucht und Migration, aber auch Familie und Lebensschutz". Schillai findet das wichtig, damit sich "Lösungen für Fragen finden lassen und dadurch auch Ängste und Fronten abgebaut werden können".

Rechtsextreme Prediger in kroatischen Gemeinden

Aber es geht ja auch nicht nur um die AfD. Das Bistum Mainz etwa, das zu großen Teilen in Hessen liegt, hatte Anfang des Jahres ein anderes Problem mit Rechten. Grund waren Berichte der Frankfurter Rundschau , denen zufolge rechte und rechtsextreme Redner in kroatisch-katholischen Gemeinden etwa in Offenbach aufgetreten sind.

Ende Februar erklärte das Bistum dann in einer Stellungnahme, dass Weihbischof Udo Markus Bentz sich mit dem Verantwortlichen für die Kroatenseelsorge "nach einem ausführlichen Gespräch" darüber einig war, dass die Räumlichkeiten der kroatischen katholischen Gemeinden in Deutschland "nicht Ort für politische innerkroatische Auseinandersetzungen sein" können, "insbesondere dann nicht, wenn dabei extreme politische Ansichten vertreten werden".

"Dafür braucht es keine AfD"

Ohnehin findet Volker Rahn, Sprecher der EKHN, liegt die Verantwortung nicht allein bei den Kirchen: "Menschen mit einem exremistischen oder genauer - rechtsradikalen Menschenbild - müssen sich ihrerseits fragen, ob sie bei uns als Mitglieder richtig sind." Dennoch hat die EKHN seit einem halben Jahr einen Referenten eingestellt, der Strategien finden soll, um die Demokratie zu stärken und gegen Rechtsextremismus vorzugehen.

Bei der anderen evangelischen Landeskirche in Hessen, der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, hält man dergleichen für nicht notwendig: Es gebe keine neue Strategie, so Prälat Bernd Böttner, Stellvertreter des Bischofs in Kassel. Dass Menschen in ihrer Würde verletzt werden, sei "seit Urzeiten" Thema der Kirche, "dafür braucht es keine AfD". Statt dessen gelte, "was schon immer gegolten hat: Äußerungen, die die Würde des Menschen verletzen, werden nicht toleriert, weil sie nicht mit dem Evangelium von Jesus Christus zu vereinbaren sind." Und dagegen vorzugehen, sei nicht allein Aufgabe der Kirchen. Vielmehr sei hier "jeder einzelne Christ ganz persönlich gefordert".