Fachwerkhäuser in der Innenstadt von Eschwege, der Kreisstadt im Werra-Meißner-Kreis. Bild © picture-alliance/dpa

Am Tag der Bundestagswahl wird im Werra-Meißner-Kreis auch der Landrat gewählt. Amtsinhaber Stefan Reuß von der SPD ist der einzige Bewerber. Dennoch gibt er sich kämpferisch, gerade was die Chancen des Kreises im Wettbewerb der Regionen angeht.

Seit elf Jahren ist Stefan Reuß Landrat im Werra-Meißner-Kreis. Die Wahl an diesem Sonntag ist für den SPD-Politiker also nichts Neues. Und womöglich auch nicht aufregend. Niemand wollte ihn gegen ihn antreten, Reuß steht als einziger Kandidat auf dem Stimmzettel. Trotzdem haben die Bürger die Wahl: Ja oder Nein.

Klar ist, dass der 46-Jährige mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten muss, um Landrat zu bleiben. Dafür hat er in den zurückliegenden Wochen und Monaten geworben. Reuß strebt nach einer dritten Amtszeit. Zwar habe er als Landrat schon viel erreicht, sagt er selbst, doch darauf wolle er sich nicht ausruhen.

Stefan Reuß, seit elf Jahren Landrat im Werra-Meißner-Kreis, tritt am Sonntag allein zur Wahl an. Bild © Werra-Meißner-Kreis

Es gebe noch viel tun zu tun, sagt der Sozialdemokrat: "Das große Thema ist wirtschaftliche Entwicklung. Wie können wir junge Menschen hier halten, wie können wir damit insbesondere auch Fachkräfte und Facharbeitskräfte für unseren Werra-Meißner-Kreis sichern?"

Seit vier Jahren wieder mehr Zuzüge als Wegzüge

Zwar wächst die Zahl der Einwohner neuerdings. Seit vier Jahren gibt es wieder mehr Zuzüge als Wegzüge. Doch der demografische Wandel verändert den Kreis im hessischen Nordosten nachhaltig. Umso wichtiger sei es, dass neue Arbeitsplätze entstehen und sich Unternehmen ansiedeln, betont Reuß.

Ein großes Thema in diesem Zusammenhang: der Ausbau des Breitbandinternets. Reuß hat sich dafür eingesetzt, mit anderen Kreisen die Breitband Nordhessen GmbH zu gründen. Bis 2019 soll flächendeckend eine schnelle Internetverbindung den Bürgern und Firmen zur Verfügung stehen. Damit soll der Kreis für die Zukunft gewappnet sein und der Digitalisierung nicht weiter hinterherhinken.

Überall im Kreis präsent

Reuß ist in der Region gut vernetzt. Er ist in mehr als 20 Vereinen und Verbänden aktiv. Außerdem ist der 46-Jährige Präsident des Hessischen Fußball-Verbands und war jahrelang Schiedsrichter. Seit 1992 ist er Mitglied in der SPD und hat sich vom Ortsverein über die Stadtverordnetenversammlung und das Amt des Vorsitzenden der örtlichen SPD zum Landrat hochgearbeitet. Reuß zeigt sich bürgernah und ist auf vielen Veranstaltungen im Werra-Meißner-Kreis präsent.

Dies könnte ein Grund dafür sein, dass er bei der vergangenen Wahl vor sechs Jahren mehr als 78 Prozent der Stimmen erhielt. Ob er dieses Ergebnis als Alleinkandidat noch mal erreicht oder sogar übertrifft, entscheiden die Wähler zwischen Werra und Hohem Meißner am Sonntag.