Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus sind in Dietzenbach mehrere Bewohner verletzt worden, darunter ein Baby und eine Schwangere. Erste Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin.

Rund 100 Menschen sind in dem zehngeschossigen Wohnblock nicht weit von der B459 in Dietzenbach (Offenbach) gemeldet, 25 von ihnen atmeten am Freitagmittag Rauchgase ein und mussten ärztlich versorgt werden. Ein Unbekannter hatte, so vermutet die Kriminalpolizei nach ersten Ermittlungen, im Keller des Gebäudes einen Kinderwagen und Sperrmüll angezündet.

Kinder durch verrauchtes Treppenhaus gerettet

Bei ihrer Ankunft schlugen den Feuerwehrleuten dichter schwarzer Rauch und Flammen entgegen. Der Qualm zog bereits über das Treppenhaus ins gesamte Gebäude. Bewohner hatten sich auf die Balkone geflüchtet und riefen um Hilfe. Als besonders dramatisch beschrieben die Einsatzkräfte die Lage im 5. Obergeschoss: In der total verrauchten Wohnung einer Familie hielten sich noch zwei Kinder auf, darunter ein Baby.

Unter Atemschutz und mit sogenannten Fluchthauben retteten die Feuerwehrleute drei Kinder aus dem Gebäude. Zwei Kinder und eine schwangere Frau wurden umgehend in Krankenhäuser nach Frankfurt und Offenbach gebracht. Außer Rauchvergiftungen erlitten sie zum Teil auch leichtere Verbrennungen. Eine ältere Frau erlitt einen Schock.

Neun Rettungswagen vor Ort

Weitere Bewohner wurden von Notärzten vor Ort versorgt. Unterstützt wurde die Dietzenbacher Feuerwehr von Einsatzkräften aus Neu-Isenburg und Offenthal. Insgesamt waren neun Rettungswagen im Einsatz. Konkrete Hinweise auf den mutmaßlichen Brandstifter gab es zunächst nicht.