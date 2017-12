zum Artikel Handball-Bundesliga : Kühn führt Melsungen zum Sieg gegen die Ex-Kollegen

Melsungen: Nationalspieler Julius Kühn überzeugt an alter Wirkungsstätte und wird in Gummersbach zum Melsunger Weihnachts-Trumpf. Die MT überwintert damit in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga. [mehr]