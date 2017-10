Max Landis kommt gegen Bremerhaven per Korbleger zum Abschluss.

Die Basketballer der Gießen 46ers haben den lang ersehnten Sieg in der Sporthalle Ost eingetütet. Für die Hessen bedeutet das die erste Mini-Serie in der laufenden Bundesliga-Saison.

Nach zwei deutlichen Pleiten gegen München und Gotha haben die Gießen 46ers im dritten Heimspiel der Basketball-Saison am Sonntag den ersten Sieg eingefahren. Durch einen 89:73-Erfolg über die Eisbären Bremerhaven entfernten sich die Hessen zudem ein Stück vom Tabellenkeller. Erst am Freitag hatten die 46ers beim 83:81 in Ludwigsburg die ersten Zähler der Saison geholt.

Die Mannschaft von Trainer Ingo Freyer bestimmte die Partie gegen Bremerhaven vor 2.985 Zuschauern in der Sporthalle Ost über die gesamte Spielzeit. Dabei konnten sich die Gießener sogar den Luxus erlauben, eine zwischenzeitliche 13-Punkte-Führung im zweiten Viertel herzugeben. Mit Wiederbeginn sorgten die offensiv glänzend aufgelegten Hessen für klare Verhältnisse. Beste Werfer waren Darvin Davis und Benjamin Lischka mit je 19 Punkten.