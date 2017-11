John Bryant weckt Erinnerungen an alte, glorreiche Zeiten: Der ehemalige Dominator der Basketball-Bundesliga hat die Gießen 46ers gegen Science City Jena mit einer überragenden Leistung zum vierten Erfolg in Serie vor heimischem Publikum geführt.

Die Gießen 46ers bleiben in Tuchfühlung zu den Playoff-Rängen in der Basketball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Ingo Freyer stellte ihre Heimstärke am Samstag mit einem 84:60 (42:32)-Erfolg gegen Science City Jena unter Beweis. Für Gießen war es bereits der vierte Sieg in Serie in der heimischen Sporthalle Ost.

Überragender Mann auf dem Parkett war Gießens Center John Bryant. Der Sommer-Neuzugang weckte Erinnerungen an glorreiche Ulmer Tage, die ihm unter anderem den Titel des wertvollsten Spielers der Bundesliga-Hauptrunde 2012 (MVP) eingebracht hatten. Gegen Jena legte Bryant sowohl in Sachen Punkte (25) als auch bei den Rebounds (14) zweistellige Zahlen auf.

Bereits zur Pause hatten sich die Gastgeber einen komfortablen Zehn-Punkte-Vorsprung herausgespielt. Der Sieg geriet zu keiner Zeit mehr in Gefahr. Im Gegenteil: Das Schlussviertel wurde zu einer Machtdemonstration der 46ers, die noch einmal 21 Punkte erzielten und nur sechs Zähler zuließen.