Mit einem völlig umgekrempelten Kader gehen die Gießen 46ers in die neue Basketball-Saison. Für die Hessen ist es ein besonderes Jubiläum. Sportlich ruhen die Hoffnungen des Traditionsclubs vor allem auf den breiten Schultern von John Bryant.

Im Handwerker-Jargon würde man mit Blick auf den Kader der 46ers von einer kompletten Renovierung sprechen. Kein Wunder, aus dem Aufgebot der abgelaufenen Saison sind mit Marco Völler, dem gebürtigen Gießener Benjamin Lischka und dem Kanadier Jahenns Manigat nur drei Akteure übrig geblieben. Neun Akteure bauten nach dem neunten Platz und den knapp verpassten Einzug in die Playoffs ihre Zelte an der Lahn ab. Acht Neue heuerten in Gießen an, wobei der jüngste Transfer von John Bryant einer kleinen Sensation in Mittelhessen gleichkam.

Der 2,11 Meter große Center war 2014 Meister mit Bayern München und heimste in seinen bislang sechs Bundesliga-Jahren viele Auszeichnungen ein. Gleich zum Auftakt wird es Bryant am Samstag (20.30 Uhr) in der Sporthalle Ost mit dem FCB zu tun bekommen. Dass die finanzschwachen 46ers nun einen solchen Star unter ihre Fittiche nehmen konnten, schien bis vor kurzem undenkbar. Doch der Stern des 30 Jahre alten US-Amerikaners war zuletzt am sinken, in der vergangenen Saison wurde er in Valencia entlassen und kam anschließend auch in Monaco nur zu wenigen Einsätzen.

"John wird uns taktisch variabler machen"

Bryant hatte offenbar mit Übergewicht zu kämpfen, offiziell bringt er 127 Kilogramm auf die Waage. Aber Gießens Manager Heiko Schelberg versichert vor der schweren Auftaktpartie gegen den Titelfavoriten aus München: "Bryant ist fit." So werden die Augen der 46ers-Fans in der Gießener Sporthalle Ost vor allem auf den zweifachen MVP gerichtet sein. "John wird uns mit seiner Qualität taktisch variabler machen", glaubt Coach Ingo Freyer an einen wiedererstarkten Bryant, der bei den 46ers einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben hat.

Freyer selbst steht in Gießen ebenfalls vor einem Neuanfang. Jahrelang trainiert der gebürtige Hamburger Phoenix Hagen, führte den Club von der 2. Liga bis in die Playoffs der BBL. Im vergangenen Winter meldete der Club Insolvenz an, jetzt steht der 46 Jahre alte Freyer als Nachfolger des nach Köln abgewanderten Denis Wucherer in Gießen an der Seitenlinie. In Hagen ließ Freyer Tempo-Basketball spielen und will diesen Stil nun auch bei den 46ers etablieren.

Verletzungssorgen in der Vorbereitung

Einen Vorgeschmack darauf lieferte die gelungene Generalprobe beim 110:84-Testspielsieg gegen den niederländischen Vizemeister Zwolle. Dabei konnte Freyer erstmals seit langem auf einen halbwegs kompletten Kader zurückgreifen. Denn in der Vorbereitung hatten die 46ers immer wieder mit verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen. Jetzt ist der Kader bis auf Guard Max Landis (Meniskuseinriss) wieder komplett "und das Training geht endlich mal wieder seinen gewohnten Gang", stellt Freyer erleichtert fest.

Trotzdem gab es schon vor dem ersten Punktspiel etwas zu feiern. Das Gründungs-Mitglied der Bundesliga startet in seine 50. Saison im deutschen Oberhaus. Kein anderer Club hierzulande kommt auf mehr Spielzeiten. Entsprechend wurde auf einer Gala vor knapp zwei Wochen das Jubiläum zelebriert, auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) durfte nicht fehlen. Der Landeschef ist Basketball-Fan und ging einst selbst in Gießen auf Korbjagd.

Ziel: Klassenerhalt plus X

Da die meisten neuen Spieler in der Bundesliga ein unbeschriebenes Blatt sind, ist das Potenzial der 46ers nur schwer einzuschätzen. Der frühzeitige Klassenerhalt ist für die Gießener einmal mehr das oberste Ziel. Verinnerlicht das Team den von Freyer propagierte "Run-and-Gun-Stil" und läuft Bryant zur Hochform auf, könnten die Mittelhessen vielleicht wieder an den Playoff-Plätzen schnuppern. Aber zunächst geht es für die 46ers darum, mit dem Abstieg nichts zu tun haben.