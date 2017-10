Max Landis (mit Ball) konnte sich mit den Gießen 46ers nicht in Bayreuth durchsetzen.

46ers brechen in Bayreuth ein

Nichts war's mit dem vierten Sieg in Serie: Die Gießen 46ers haben ihr Gastspiel in der Basketball-Bundesliga am Sonntag beim BBC Bayreuth klar verloren. Dabei hatte es lange Zeit gar nicht schlecht ausgesehen.

Mit 75:96 mussten sich die Gießen 46ers am Sonntag beim BBC Bayreuth geschlagen geben. Eine desolate zweite Halbzeit kostete das Team von Trainer Ingo Freyer vor 3.199 Zuschauern in der Bayreuther Oberfrankenhalle nach zuvor drei Siegen am Ende Zählbares.

Im dritten Viertel kippt das Spiel

Nach zwei Vierteln hatten die 46ers, die in Jamar Abrams (16), Austin Hollins (14) und John Bryant (13) ihre besten Werfer hatten, noch mit 50:44 die Nase vorn. Danach lief nichts mehr zusammen. Bayreuth übernahm beim 58:57 erstmals wieder die Führung und baute seinen Vorsprung in der Folge kontinuierlich aus.