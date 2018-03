John Bryant beim Rebound für die Gießen 46ers. In Tübingen sammelte der US-Amerikaner 25 Punkte und 14 Rebounds.

John Bryant beim Rebound für die Gießen 46ers. In Tübingen sammelte der US-Amerikaner 25 Punkte und 14 Rebounds. Bild © Imago

Pflichtsieg in Tübingen

Nach drei Niederlagen kam das Schlusslicht gerade recht: Die Basketballer der Gießen 46ers haben sich in Tübingen nach einer dominanten Vorstellung an beiden Enden des Parketts durchgesetzt.

Die Gießen 46ers halten ihre Außenseiterchancen auf die Playoffs in der Basketball-Bundesliga am Leben. Beim Tabellenletzten Tigers Tübingen gewannen die Mittelhessen mit 106:83 und bleiben vorerst Tabellenelfter. Für das Team von Trainer Ingo Freyer war es der erste Sieg nach zuvor drei Niederlagen in Serie.

Zweifel am Gießener Erfolg kamen am Freitagabend nie auf. Die 46ers starteten gefährlich und erarbeiteten sich bis zur Pause einen komfortablen 17-Punkte-Vorsprung (53:36). Besonders unter den Brettern dominierten die Gäste: Die Gießener um Topscorer Austin Hollins (27 Punkte) sammelten insgesamt 48 Rebounds, Tübingen schwache 28. Die Hessen bleiben vor allem dank John Bryant (25 Punkte, 14 Rebounds) die stärksten Rebounder der Liga, Tübingen ist auch in dieser Statistik Schlusslicht.

Weitere Informationen Tigers Tübingen - Giessen 46ers 83:106 (36:53) Beste Werfer Tübingen: Upshaw (24), Mönninghoff (12), Mampuya (11), Theis (11)



Beste Werfer Gießen: Hollins (27), Bryant (25), Abrams (16), Agva (13), Landis (13)



Zuschauer: 2.300 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 23.3.2018, 21 Uhr