Die Basketballer der Gießen 46ers haben sich am Samstagabend im Heimspiel souverän gegen den Favoriten BBC Bayreuth durchgesetzt. Somit bleiben die Mittelhessen weiter im Rennen um die Qualifikation für die Playoffs.

Nicht mal zwei Tage ist der Derbysieg der 46ers in Frankfurt her und schon haben die Mittelhessen im nächsten Spiel wichtige Punkte geholt. Im Heimspiel am Samstagabend gegen den BBC Bayreuth gewannen die 46ers in einer zeitweise engen Partie mit 107:96 (54:47). Damit rutschen die 46ers auf Rang zehn und bleiben weiterhin nah an den Playoff-Rängen. Für das Team von Trainer Ingo Freyer war es der dritte Sieg in Folge.

Von Beginn an nahmen die Mittelhessen die Partie in die Hand und ließen ihren Gegner nicht rankommen. Das Spiel lief intensiv ab, beide Mannschaften zeigten starke Offensivaktionen. Zwar kamen die Bayreuther in der Crunch Time noch mal gefährlich nach ran, doch die 46ers gaben das Spiel nicht mehr aus der Hand. Dominierender Spieler der 46ers war erneut John Bryant, der sich im dritten Viertel 16 Punkte und sein 14. Double-Double der Saison sicherte. Mann der ersten Spielhälfte hingegen war Gießens Center Mahir Agva, mit dem die 46ers unter der Woche den Vertrag verlängert hatten. Er brachte 13 Punkten ohne Fehlwurf aufs Parkett.

Weitere Informationen GIESSEN 46ERS - BBC BAYREUTH 107:96 (54:47) Bester Werfer Gießen: Bryant (24), Abrams (21), Hollins (16), Davis (14), Agva (13),

Bester Werfer Bayreuth: York (27), Marei (17), Linhart (12), Wachalski (11), Seifert (10) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr1, 31.03.2018, 21 Uhr