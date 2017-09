Die 50. Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte hat für die Basketballer der Gießen 46ers mit einer bösen Abreibung begonnen. Gegen den FC Bayern München war vor eigenem Publikum für die Hessen zu keiner Zeit etwas zu holen.

Die 46ers wurden zum Auftakt der Bundesliga-Saison nach allen Regeln der Kunst vom Titelanwärter aus München auseinandergenommen. Gegen die Gäste vom FC Bayern Basketball zogen die Mittelhessen am Samstagabend nach einer einseitigen Partie mit 53:87 (26:52) den Kürzeren.

Von Anfang an lief kaum etwas für die Mannschaft des neuen Trainers Ingo Freyer zusammen. Bei den Bayern hingegen schien jeder Wurf zu fallen. So lagen die Gießener bereits nach dem ersten Viertel mehr oder weniger aussichtslos mit 6:26 in Rückstand.

Die restliche Spielzeit wurde zum Schaulaufen für die Gäste, während sich die 46ers vor eigenem Anhang in der Sporthalle Ost durchbeißen mussten. Bei den Münchenern ragte Devin Booker mit 17 Zählern heraus. Erfolgreichster Gießener Korbjäger wurde Benjamin Lischka mit 10 Punkten. Der ehemalige Münchener John Bryant kam bei seinem Debüt in knapp 28 Minuten auf zwei Punkte, drei Assists und einen Rebound.