Nach drei teils deftigen Niederlagen haben die Bundesliga-Basketballer der Gießen 46ers ihr erstes Erfolgserlebnis eingefahren. Bei den Riesen aus Ludwigsburg fiel die Entscheidung in der Schlusssekunde.

Am 4. Spieltag haben die Gießen 46ers ihren Premierensieg unter Trainer Ingo Freyer in der BBL gefeiert. Die Mittelhessen gewannen am Freitag ihr Auswärtsspiel bei den Riesen Ludwigsburg nach einer dramatischen Schlussphase mit 83:81. Die Entscheidung fiel in letzter Sekunde beim Stand von 82:81 aus Sicht der 46ers, als Thomas Walkup einen Korbleger für Ludwigsburg verpasste.

Vor 2.627 Zuschauern wurde Max Landis mit 19 Punkten zum Topscorer der Gäste aus Hessen, die zur Pause mit zehn Punkten geführt hatten (46:36). Doch es sollte eine Zitterpartie mit einigen Führungswechseln im Schlussviertel werden. Durch den Erfolg verlassen die 46ers das Tabellenende in der Bundesliga.