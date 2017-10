Die Skyliners Frankfurt präsentieren sich in der Basketball-Bundesliga weiter in Topform. Gegen Bayreuth fuhren die Hessen am Sonntag den fünften Saisonsieg ein. Ganz so spannend hätte das Spiel aber eigentlich nicht sein müssen.

Die Skyliners Frankfurt haben am Sonntag den fünften Sieg im sechsten Saisonspiel gefeiert. In einer aus Frankfurter Sicht unnötig spannenden Partie bezwangen die Hausherren den BBC Bayreuth 72:68 (44:26). Die entscheidenden Punkte steuerte Quantez Robertson bei, der sieben Sekunden vor Ende zwei Freiwürfe zur Vorentscheidung versenkte.

Während die erste Halbzeit ganz im Sinne der 4.600 Zuschauer verlief, taten sich die Skyliners im dritten und vierten Viertel schwer und ließen die Gäste noch einmal bedrohlich nahe rankommen. Als die Teams sich in der Schlussphase gegenseitig im Wechsel an die Freiwurflinie schickten, bewiesen die Gastgeber dann aber die besseren Nerven. Erfolgreichster Schütze der Hessen war Philip Scrubb, der 20 Punkte zum Sieg beisteuerte.

Weitere Informationen Skyliners Frankfurt - BBC Bayreuth 72:68 (44:26) Beste Werfer Frankfurt: Scrubb (20), Morrison (13), Robertson (11), Wohlfarth-Bottermann (11)

Beste Werfer Bayreuth: Marei (12), York (10), Brooks (10), Cox (10)



Zuschauer: 4.600 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 22.10.2017, 20 Uhr