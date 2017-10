Philip Scrubb kam in Ludwigsburg einfach nicht in Tritt.

Skyliners gehen in Ludwigsburg unter

Die weiße Weste der Skyliners Frankfurt hat ihren ersten Fleck bekommen. In Ludwigsburg warfen die Hessen einen Backstein nach dem nächsten und gingen das erste Mal als Verlierer vom Platz.

Im dritten Anlauf hat es die Skyliners Frankfurt erwischt. In Ludwigsburg kassierten die Hessen am Sonntag ihre erste Saisonniederlage. Beim 62:79 (31:41) hatten die Skyliners von Spielbeginn an nur wenig zu melden. Top-Scorer der Gäste war noch Aufbauspieler Tai Webster mit 14 Punkten.

Die Zahlen verdeutlichten, wie katastrophal der Auftritt der Skyliners war. Von 18 Versuchen von jenseits der Drei-Punkte-Linie trafen die Gäste gerade einmal drei (17 Prozent). Auch die Freiwurfquote von 61 Prozent war alles andere als gut. Der zuletzt überragende Philip Scrubb sammelte magere 6 Punkte.

Weitere Informationen Riesen Ludwigsburg - Skyliners Frankfurt 79:62 (41:31) Beste Werfer Ludwigsburg: Walkup (19), Johnson (15), Thiemann (13), McCray (12)



Beste Werfer Frankfurt: Webster (14), Wohlfarth-Bottermann (12), Robertson (10)



Zuschauer: 2.700 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 8.10.2017, 22 Uhr