Ein prominenter Name für die Bundesliga-Basketballer der Frankfurt Skyliners: Marco Völler – der Sohn von Rudi Völler – kommt mitten in der Saison vom hessischen Konkurrenten aus Gießen.

Aus Mittelhessen mitten ins Rhein-Main-Gebiet: Marco Völler hat am Donnerstag seinen Vertrag bei den Gießen 46ers aufgelöst und bereits am Freitag einen neuen bei den Frankfurt Skyliners unterschrieben. Der Power Forward ist sowohl für die Basketball-Bundesliga als auch die ProB spielberechtigt. "Ich freue mich sehr, für die Skyliners zu spielen und eine erfolgreiche Zeit mit der Mannschaft zu haben", sagte der in Offenbach geborene 28-Jährige.

Am 22. Dezember geht es schon gegen die alten Kollegen

Der Sohn von Ex-Fußball-Nationalspieler Rudi Völler war im Sommer nach einem positiven Dopingtest in der BBL von der Anti-Doping-Kommission des Deutschen Basketball Bundes (DBB) für drei Monate gesperrt worden. Zu Beginn der laufenden Saison war der Profi wieder spielberechtigt, kam aber nicht zu den gewünschten Einsatzzeiten. "Marco hatte es diese Saison aufgrund der großen Konkurrenzsituation auf seiner Position nicht leicht. Wir bedanken uns bei ihm für seine professionelle Einstellung", sagte Gießens Headcoach Ingo Freyer.

Zu einem Wiedersehen mit seinen ehemaligen Mitspielern kommt es für Völler bereits am 22. Dezember – dann steht das Hessenderby auf dem BBL-Spielplan. "Ich freue mich schon jetzt darauf und hoffe, dass wir alle ein spannendes Hessenderby erleben werden."