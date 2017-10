Philip Scrubb stellte den Sieg der Skyliners an der Freiwurflinie sicher.

Philip Scrubb stellte den Sieg der Skyliners an der Freiwurflinie sicher. Bild © Imago

Skyliners behalten in der Verlängerung die Nerven

Läuft bei den Skyliners: Die Frankfurter Basketballer haben ihre Aufgabe beim Mitteldeutschen BC gelöst, mussten dafür aber Überstunden einlegen. Die bisherige Saisonbilanz ist prächtig.

Die Skyliners Frankfurt haben sich dank des vierten Siegs im fünften Spiel in der Spitzengruppe der Basketball-Bundesliga festgesetzt. Für die Punkte beim Mitteldeutschen BC mussten die Hessen am Sonntag aber hart schuften: Am Ende hieß es 96:93 nach Verlängerung für die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert.

Beide Teams gönnten sich in Weißenfels ihre Schwächephasen. So sahen die Zuschauer zahlreiche Führungswechsel. Vor dem Schlussviertel lagen die Skyliners mit acht Punkten hinten, kämpften sich zurück und sahen bereits wie der Sieger aus. Doch Djordje Pantelic traf mit der Sirene zum 82:82 und schickte das Spiel in die Overtime.

Das letzte Wort blieb den Gästen aus Frankfurt. Topscorer Philip Scrubb wurde mehrfach an die Linie geschickt und zeigte dort keine Nerven. Der Kanadier kam insgesamt auf 25 Punkte.