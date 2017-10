Tai Webster präsentierte sich am Mittwoch stark

Die Skyliners Frankfurt sind zurück in der Erfolgsspur. Mit dem Sieg gegen Braunschweig gelang den Hessen Wiedergutmachung für die erste Saisonniederlage und einem Spieler eine starke Rückkehr.

Die Skyliners Frankfurt haben nach der ersten Saisonniederlage in Ludwigsburg am vergangenen Wochenende die Wiedergutmachung geschafft. Gegen die Basketball Löwen Braunschweig haben die Skyliners am Mittwoch vor heimischer Kulisse einen 78:71-Sieg eingefahren. Dabei hatte sich das Team von Trainer Gordon Herbert im ersten Viertel zunächst schwer getan und war mit einem Rückstand ins zweite Viertel gegangen.

Den Frankfurtern gelang es aber den aufzuholen und so ging es mit einer knappen 37:38-Führung in die Pause. Im zweiten Durchgang riefen die Skyliners dann ihr ganzes Potenzial ab und fuhren schließlich einen verdienten Sieg ein. Bester Werfer auf Seiten der Gastgeber war Tai Webster mit 16 Punkten.

Sonderlob für Webster

"Wir wussten von vornherein, dass es kein leichtes Spiel wird, denn Braunschweig spielt guten Basketball", sagte Trainer Herbert nach der Partie. Sonderlob gab es für Webster. "Tai hat nach seinem Sturz auf den Rücken am Wochenende nur einmal trainiert. Ich war ein wenig überrascht, dass er bereit war zu spielen. Aber das zeigt seine mentale Stärke. Ich denke, dass das heutige Spiel für ihn ein wichtiger Schritt nach vorne war."

Skyliners Frankfurt - Basketball Löwen Braunschweig 78:71 (37:38) Beste Werfer Skyliners: Webster 16, Robertson 15, Morrison 14, Wohlfarth-Bottermann 12, Scrubb 11, Huff 10



Bester Werfer Braunschweig: Bradley 21, Eatherton 16, Lansdowne 11



Zuschauer: 3.340

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 11.10.2017, 22 Uhr