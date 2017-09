Die Frankfurt Skyliners haben sich zur neuen Saison in der Basketball-Bundesliga hohe Ziele gesteckt. Mit dem jüngsten Team der Liga soll es in die Playoffs gehen. Im Fokus steht ein 17-Jähriger mit NBA-Ambitionen.

Mit dem jüngsten Team der Basketball-Bundesliga starten die Fraport Skyliners in die neue Spielzeit. Er erwarte "eine der spannendsten Saisons" überhaupt in der Vereinsgeschichte, sagte Geschäftsführer Gunnar Wöbke zur offiziellen Saisoneröffnung vor dem Auftakt am Freitag (20.30 Uhr) bei Science City Jena.

"Wir haben zwei Hauptziele in dieser Saison", erklärte Cheftrainer Gordon Herbert. Die Frankfurter wollen in der Hinrunde einen Platz unter den besten sieben Mannschaften erreichen, um sich so für den nationalen Pokalwettbewerb zu qualifizieren. Zudem soll, anders als zuletzt, wieder der Sprung in die Playoffs gelingen. Außerdem wollen die Skyliners in den darauf folgenden beiden Jahren um den Titel mitspielen, wie Wöbke ankündigte.

Erfahrung und viel Potenzial

Die Saisonvorbereitung verlief mit je fünf Siegen und Niederlagen laut Rückkehrer Philip Scrubb "mit Höhen und Tiefen", aber zuletzt mit steigender Tendenz. Zudem ist Shawn Huff nach seiner Teilnahme an der Europameisterschaft und einer kleinen Pause danach erst seit zehn Tagen wieder in Frankfurt. Der finnische Nationalspieler bildet gemeinsam mit Quantez Robertson und Mike Morrison den Kern und das Trio der Erfahrenen im Skyliners-Team.

Ein Rookie ist dagegen der neuseeländische Point Guard Tai Webster. Viel verspricht sich der Headcoach zudem von Neuzugang Jonas Wohlfarth-Bottermann, der mit 27 Jahren zwar nicht mehr ganz jung, aber noch sehr entwicklungsfähig sei.

Supertalent Bonga plant den Durchbruch

Die Art, wie sich vor allem aber auch Youngster wie der erst 17 Jahre alte Isaac Bonga im Training präsentieren, lässt Herbert von seiner neuen Truppe schwärmen: "Sie geben immer alles und wollen besser werden. Es ist ein Vergnügen, mit ihnen zu arbeiten."

Ein Kompliment, dass Bonga nur zurückgeben kann. Mit seiner dauerhaften Berufung in den Kader sei ein Traum in Erfüllung gegangen, sagte der Combo Guard, der sowohl als Spielmacher (Point Guard) als auch als Punktesammler im Rückraum (Shooting Guard) eingesetzt werden kann. Bonga durfte bereits in der vergangenen Saison Bundesliga-Luft schnuppern, war aber hauptsächlich im Nachwuchsbereich der Skyliners aktiv.

Bonga gilt als einer der spannendsten Spieler im Frankfurter Kader. Herbert bezeichnete ihn vor Kurzem als "größtes Talent, das wir je hatten", die NBA ist sein erklärtes Ziel. Vorerst zähle aber nur das hier und jetzt, betonte der 17-Jährige im Interview mit dem hr-sport. "Ich möchte zeigen, dass ich in der BBL mitspielen kann und besser werden will."