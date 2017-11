Viertes Heimspiel, vierter Sieg: Die Bundesliga-Basketballer der Skyliners machen das heimische Publikum erneut glücklich. Selbst für Vizemeister Oldenburg gibt es in Frankfurt nichts zu holen.

Die Frankfurt Skyliners mausern sich in der Basketball-Bundesliga immer mehr zum Spitzenteam. Die Mannschaft von Headcoach Gordon Herbert gewann am Sonntag auch das vierte Heimspiel in dieser Saison und springt nach dem souveränen 93:82-Erfolg über die Baskets aus Oldenburg auf Platz vier der BBL-Tabelle.

Angeführt vom überragenden Tai Webster, der 31 Punkte erzielte und sich elf Rebounds sicherte, ließen die Skyliners von Beginn an keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen und bescherten ihren Fans einen rundum gelungenen Abend.

