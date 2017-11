Isaac Bonga - noch bei den Skyliners, bald in der NBA?

Isaac Bonga - noch bei den Skyliners, bald in der NBA? Bild © Rhode/Storch

Isaac Bonga von den Frankfurt Skyliners könnte der nächste deutsche NBA-Star werden. Zuletzt beobachtete ein Dutzend Scouts den 18-Jährigen. Doch noch muss das Supertalent viel lernen – und noch mehr essen.

NBA - drei magische Buchstaben für jeden Basketball-Spieler. Alle träumen von der US-Profiliga, für Skyliners-Youngster Isaac Bonga könnte der Wunsch bald wahr werden. Zuletzt waren bei einem Heimspiel der Frankfurter gleich zwölf Talentscouts von sieben NBA-Teams in der Halle, um das neue "German Wunderkind" zu beobachten.

"Es war schon immer mein Traum, dort zu spielen", sagt Bonga und schwärmt von seinen Vorbildern wie LeBron James. Theoretisch könnte er sofort wechseln, wenn ihn ein Club aus der National Basketball Association beim nächsten "Draft" im Sommer 2018 auswählt. Denn der frisch gebackene 18-Jährige hat bei seinem Vertrag mit den Skyliners auf eine Ausstiegsklausel für die NBA bestanden.

8.000 Kalorien am Tag sind gefordert

Um den Traum wahr werden zu lassen, muss Bonga derzeit drei Dinge tun: Treffen, schuften und futtern. Treffen, weil sich mit jedem Korb in der Bundesliga sein Marktwert erhöht. Schuften, weil Bonga im Kraftraum noch deutlich an Muskeln zulegen muss, und futtern, weil der Youngster noch zu schmächtig für die besten Basketballer der Welt ist.

Trainieren und Futtern - das sind die wichtigsten Aufgaben im Leben des Youngster. Bild © hessenschau.de

Neben riesigen Portionen an Nudeln gibt es daher auch drei Mal täglich Kohlehydrat-Eiweiß-Shakes. 8.000 Kalorien pro Tag muss der jüngste Stammspieler der Skyliners derzeit zu sich nehmen.

Erstaunlich abgeklärt mit 18 Jahren

Isaac Bongas Eltern stammen aus dem Kongo, er selbst ist in der Nähe von Koblenz geboren. Im vergangenen Jahr wechselte er nach Frankfurt, wo er das Sportinternat besuchte. Nach der 12. Klasse widmet er sich jetzt ganz dem Basketball. 6,6 Punkte hat er in der noch jungen Saison bisher im Schnitt gemacht, dazu kommen ein paar Vorlagen und Rebounds.

Noch keine herausragenden Werte, aber es ist das Potenzial des 2,03 Meter großen Juwels, das die Talentscouts nach Frankfurt lockt. Für einen Aufbauspieler ist er herausragend groß. Dazu überzeugt Bonga mit geschmeidigen Bewegungen, einer großen Übersicht und hoher Treffsicherheit. Mehr als 50 Prozent seiner Würfe landen im Korb.

Der jüngste deutsche NBA-Profi?

Und wie geht ein 18-Jähriger damit um, dass selbst beim Training Beobachter anreisen? Bisher ganz entspannt. "Es ist schwierig, das alles auszublenden. Aber das gelingt mir ganz gut", sagt der 18-Jährige ganz cool, wobei bei aller Coolness auch immer etwas Lausbübisches bei ihm mitspielt. Und so ist er beides, privat noch ganz Teenager und am Ball schon sehr reif und abgeklärt. Soeben wurde er in den A-Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen, sein großes Ziel ist aber die NBA.

"Ich will mich dort mit den Besten der Besten messen", sagt Bonga. Gelingt ihm eine starke Saison und ein überzeugender Auftritt bei den Sichtungsturnieren im Frühsommer, könnte der Traum bereits 2018 wahr werden. Im Juni findet der nächste "Draft" statt, dort wählen die NBA-Teams ihre neuen Spieler aus – und dort wird sich entscheiden ob Bonga Dennis Schröder und Dirk Nowitzki folgt. Und damit zum jüngsten deutschen NBA-Spieler aller Zeiten wird.